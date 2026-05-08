Omicidio Diabolik, presunto killer Raul Esteban Calderon "non ha commesso il fatto": ergastolo cancellato

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Svolta a sorpresa nell’omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik. Secondo la Corte d’assise d’appello di Roma il killer non è stato Raul Esteban Calderon che pure in primo grado era stato condannato all’ergastolo. Secondo i giudici, l’argentino non ha commesso il fatto che risale al 7 agosto 2019, al Parco degli Acquedotti, nella capitale.

Omicidio Diabolik, cambia tutto

In primo grado, il 26 marzo 2025, Raul Esteban Calderon, conosciuto anche come Gustavo Alejandro Musumeci, era stato condannato all’ergastolo per l’uccisione di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik.

Tale sentenza però è stata smentita oggi dalla Corte d’assise d’appello di Roma che ha assolto l’argentino in quanto “non ha commesso il fatto”. In attesa della pronuncia della Cassazione, l’assassinio dell’ex capo ultras degli Irriducibili della Lazio, dunque, resta senza né un esecutore né un mandante.

Il killer non è stato Raul Esteban Calderon

Quello avvenuto nell’agosto del 2019 è stato un vero e proprio agguato, un’esecuzione in una trappola tesa nei confronti di Piscitelli. Questi, insieme al suo autista, era arrivato al parco per un appuntamento e si era seduto su una panchina quando, dal nulla era sbucato un uomo, un runner, che gli si era avvicinato e aveva premuto il grilletto, uccidendolo.

Per l’accusa quell’uomo era proprio Musumeci, travestito da runner e mimetizzato tra la gente. Una versione questa che sarebbe stata confermata da diverse intercettazioni captate a criminali romani – e che anche la ex compagna dell’uomo avrebbe avallato – ma che non ha convinto i giudici. Le dichiarazioni della donna, Rina Bussone, ora collaboratrice, sono state ritenute solo parzialmente veritiere. Questa aveva riconosciuto i vestiti indossati da Calderon il giorno del delitto e riferito una presunta confessione ricevuta dall’argentino: “Ho ammazzato Diabolik, perché lui non dice la zeta”, avrebbe detto il suo ex compagno.

Incrociando le parole della ex del presunto sicario, le immagini di quel tardo pomeriggio e quanto scoperto con le indagini, la Corte d’appello ha optato per la non colpevolezza in quanto il ragionevole dubbio non era stato fugato. Il video del delitto aveva una qualità tale da renderlo inutilizzabile ai fini della prova. La stessa arma del delitto non è mai stata ritrovata e, secondo l’accusa, era una pistola rubata durante una rapina in gioielleria proprio da Rina Bussone e poi sottrattale da Calderon.

Le reazioni e il prosieguo della vicenda giudiziaria

Ci sono state reazioni opposte alla sentenza. “Per noi lui resta l’assassino, anzi il killer professionista assoldato dalla mafia. Ripongo la massima fiducia nei giudici della Cassazione che, studiando la vergognosa sentenza emessa da questo collegio, proceda con l’annullamento”, ha detto la sorella di Fabrizio Piscitelli.

Soddisfazione per la difesa . “Eravamo certi. Non c’era nessuna prova che coinvolgesse Calderon. La sentenza di primo grado era clamorosa, anche lì era impossibile una condanna. Questa ristabilisce la conclusione logica”, hanno commentato i legali dell’argentino.

Mentre la Cassazione dovrà pronunciarsi sul processo agli esecutori, le indagini vanno avanti sui presunti mandanti che hanno dato il là all’assassinio di Diabolik, considerato dagli inquirenti come il più potente narcos di Roma, un uomo scomodo che stava accumulando un potere criminale sempre maggiore con proprio questa sua ascesa che avrebbe spinto i rivali a eliminarlo.