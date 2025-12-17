Omicidio Diana Canevarolo a Torri di Quartesolo, "nessun dubbio su papà" per il figlio che lo difende

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Nicolò rompe il silenzio. Il figlio di Diana Canevarolo era lì, quando il padre Vincenzo Arena lo ha svegliato dopo aver rinvenuto il corpo esanime della donna nel cortile della loro abitazione a Torri di Quartesolo (Vicenza). Il ragazzo e suo padre hanno tentato le prime manovre di soccorso fino all’arrivo dei sanitari del 118. “C’erano respiri”, dice in collegamento con Dentro la notizia. Nei giorni scorsi il fratello della donna ha sollevato dei dubbi sulla responsabilità dell’ex compagno. “Mio zio non può saper nulla di ciò che ha detto”, dice Nicolò, che sottolinea che lo zio “non ci veniva a trovare” e che tra il papà e la mamma “c’erano solo litigi mai andati oltre”, quindi non al punto di arrivare all’omicidio.

Il figlio Nicolò rompe il silenzio

Arrivano per mettere ordine, le prime dichiarazioni di Nicolò che in esclusiva ha messo volto e voce al favore delle telecamere di Dentro la Notizia. Mercoledì 17 dicembre il figlio di Diana Canevarolo interviene dopo la piccola bomba sganciata da Michele Canevarolo, il fratello della vittima che in una recente intervista ha raccontato che la sorella avrebbe subito le oppressioni dell’ex compagno.

Nicolò avrebbe le idee chiare: “Mio zio non può saper nulla di ciò che ha detto” perché non avrebbe mai avuto un contatto fisso con la sorella e tanto meno con la sua famiglia.

“L’avrò visto poche volte in tutta la mia vita”, dice il figlio della vittima a proposito dello zio. Dalle parole di quest’ultimo, infatti, è emerso che Vincenzo Arena avrebbe costretto l’ex compagna a non avere contatti con l’esterno.

Nicolò ribalta la narrazione: “Tra mamma e papà c’erano solo litigi, mai andati oltre“, precisa, ricordando anche che molte volte quelle liti si concludevano con goliardia, quando Arena e Canevarolo finivano per scherzarci su. C’è un assassino ancora in giro, quindi, secondo Nicolò e Vincenzo Arena.

L’ex compagno respinge le accuse del cognato

Le versioni di Nicolò e del padre Vincenzo Arena coincidono: quelle dello zio Michele sarebbero informazioni infondate, in quanto proprio Michele non sarebbe stato una presenza fissa nella vita della vittima.

Soprattutto Arena, proprio come il figlio, sottolinea che il cognato “non sa nulla della nostra famiglia”, dunque non potrebbe essere al corrente delle verità riferite in televisione. “Sono sconvolto da quello che ha detto”, ha detto l’ex compagno della vittima a Dentro la Notizia in un recente intervento.

L’omicidio di Diana Canevarolo a Torri di Quartesolo

I fatti risalgono al 4 dicembre. Intorno alle 3 del mattino, secondo la testimonianza di un vicino, si sarebbero sentite delle urla maschili. Proprio a quell’ora Diana Canevarolo era solita uscire a fumare e prendersi del tempo per navigare sui social.

Circa tre ore dopo l’ex compagno, alle 5:30, avrebbe rinvenuto il corpo della donna riverso esanime sul cortile della villetta in cui vivevano, in una pozza di sangue. L’uomo ha svegliato il figlio e insieme hanno praticato le prime manovre di soccorso, nell’attesa dell’arrivo del 118. Diana è stata dunque trasportata all’ospedale, dove infine è deceduta due giorni dopo.

L’autopsia ha portato la Procura di Vicenza ad aprire un fascicolo contro ignoti per il reato di omicidio: alla base del cranio e sul collo, infatti, sono state riscontrate lesioni che non possono essere attribuite alla caduta. “Qualcuno ha aggredito mia madre”, dice Nicolò sul piccolo schermo, allontanando ogni sospetto da suo padre.