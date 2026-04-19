Omicidio Dino Carta a Foggia, appello della moglie del personal trainer: "Dimostrate coraggio e testimoniate"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Sara Traisci, la moglie del personal trainer di 42 anni Dino Carta ucciso a Foggia il 13 aprile, rivolge un appello alla cittadinanza a pochi giorni dall’omicidio del marito. Lo fa attraverso il suo avvocato Michele Vaira con queste parole: “Chiedo a Foggia e ai suoi cittadini, che sono persone oneste e generose, di dimostrare anche tutto il loro coraggio e di testimoniare“. Le indagini non si fermano: gli investigatori cercano di identificare un uomo con il volto coperto che 40 secondi prima del delitto è stato immortalato mentre transitava in bicicletta.

L’appello della moglie Sara Traisci

Come riporta TgCom24, domenica 19 aprili Sara Traisci, la moglie di Dino Carta, ha lanciato un appello per chiedere verità per l’omicidio del marito Dino Carta, ucciso il 13 aprile a Foggia.

Si rivolge, Sara, a tutta la cittadinanza. Le sue parole, condivise attraverso il suo avvocato Michele Vaira, sono perentorie: “Chiedo a Foggia e ai suoi cittadini, che sono persone oneste e generose, di dimostrare anche tutto il loro coraggio e di testimoniare”.

ANSA

Dino Carta è stato ucciso la sera del 13 aprile in via Caracciolo mentre portava a spasso il suo cane. Lunedì 20 aprile è prevista l’autopsia sul corpo del personal trainer.

Carta, 42 anni, è stato raggiunto da quattro colpi di arma da fuoco. Il killer è ancora ignoto.

L’omicidio di Dino Carta

Come anticipato, i fatti risalgono alla sera di lunedì 13 aprile. Annibale Carta, noto a tutti come Dino, stava passeggiando in via Caracciolo, a Foggia, per portare a spasso il cane in un luogo non lontano dalla sua abitazione.

Improvvisamente Carta è stato freddato da una serie di colpi di arma da fuoco, almeno quattro. L’assassino sarebbe poi fuggito in bicicletta e non è ancora stato identificato. Secondo gli accertamenti, la vittima era incensurata e i conoscenti e gli amici riferiscono che non avesse nemici, né sarebbero note tensioni con altre persone negli ultimi tempi.

L’uomo con il volto coperto

Come riporta Fanpage, le telecamere di videosorveglianza avrebbero inquadrato un uomo con il volto coperto mentre transita nei pressi del luogo della tragedia 40 secondi prima del delitto.

Nel frattempo sul tavolo degli inquirenti è ricomparso un fascicolo relativo a un caso del 22 ottobre 2023, quando dal terzo piano dello stesso stabile in cui viveva Dino Carta un uomo era precipitato da un’impalcatura, ed era morto poco dopo. Sul corpo non erano presenti segni di violenza.