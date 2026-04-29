Omicidio Dino Carta a Foggia, è ancora caccia all'assassino: l'ombra di "Spiderman" sul movente

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Nel mistero della morte di Dino Carta si fa strada la pista di una possibile vendetta. Secondo le ultime ricostruzioni emerse dalle indagini sull’omicidio del 42enne, ucciso con quattro colpi di pistola sotto casa a Foggia, il delitto potrebbe essere legato alla morte di un presunto ladro, precipitato dal balcone dei genitori del personal trainer nel 2023. Un pregiudicato legato alla malavita conosciuto come “Spiderman”, i cui parenti avrebbero scritto dei post sui social adesso all’attenzione degli investigatori.

La morte di “Spiderman”

L’episodio risale all’ottobre del 2023, quando “Spiderman” è morto in circostanze ancora non chiare cadendo dal balcone della casa dei genitori di Dino Carta.

Stando a quanto ricostruito dalla trasmissione Ore 14, raccogliendo anche alcune testimonianze, sarebbe emerso come il 39enne, ospite di un B&b nello stesso edificio in cui vive la famiglia Carta, avrebbe scavalcato l’impalcatura all’esterno del edificio in cui erano in corso dei lavori. ANSA

I funerali a Foggia di Dino Carta

L’ipotesi del legame con l’omicidio a Foggia

Non è chiaro se con l’intenzione di derubare un’abitazione o, secondo alcune voci, perché sotto effetto di stupefacenti, l’uomo si sarebbe poi trovato sul balcone di casa del padre di Dino, dal quale è caduto perdendo la vita.

Un episodio che, secondo l’inviato della trasmissione di Milo Infante, adesso gli inquirenti starebbero leggendo nell’ottica di un possibile legame con l’omicidio di Dino Carta.

“Spiderman” sarebbe stato legato alla mafia organizzata foggiana e a supporto della teoria di una possibile vendetta sarebbero ora al vaglio alcuni post dal tono minatorio, che alcuni parenti del 39enne avrebbero pubblicato sui social nel corso del tempo.

“Chi male fa, male aspetti… Le cattiverie tornano sempre al mittente, io mi siedo e aspetto, mica ho fretta” si legge in uno dei messaggi risalente al gennaio 2024. riportati dal programma di Rai 2, mentre un altro pubblicato il giorno dopo l’omicidio di Dino Carta reciterebbe: “Tempo a tempo e che soddisfazione mi devo togliere”.

Le indagini sulla morte di Dino Carta

Si tratta di frasi che al momento non costituiscono nessun elemento nell’inchiesta sull’uccisione del 42enne, ma che gli inquirenti starebbero passando al vaglio.

Le attività di indagine sull’omicidio di Annibale “Dino” Carta sono dirette però soprattutto all’identificazione di una donna ripresa dalle telecamere della zona qualche secondo dopo il delitto.

Una potenziale testimone a cui il legale della famiglia carta, l’avvocato Michele Vaira, ha rivolto un appello: “Potrebbe aver visto qualcosa di significativo, non possiamo esserne certi, ma potrebbe, e quindi su questo stiamo concentrando le nostre energie” ha detto ai microfoni di Ore 14, aggiungendo di chiedere “di dare il loro contributo a quanti siano in grado di dare dei dettagli che oggi non sono in nostro possesso”.