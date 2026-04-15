Omicidio Dino Carta a Foggia, il killer gli ha sparato da una bicicletta: escluso lo scambio di persona

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

C’è una novità sull’omicidio di Dino Carta a Foggia: lo scambio di persona è ritenuto improbabile da chi indaga. Il killer che nella serata di lunedì 13 aprile ha fatto fuoco contro Carta, 42enne incensurato, padre di due figlie, ha esploso quattro colpi di pistola mentre era in sella a una bicicletta a distanza ravvicinata dalla vittima.

La ricostruzione sull’omicidio di Dino Carta a Foggia

In base alla ricostruzione riportata da Adnkronos, Annibale “Dino” Carta, personal trainer di 42 anni incensurato e padre di due figlie, era a spasso col cane vicino alla sua abitazione quando è stato ucciso da un killer, in sella a una bicicletta, che ha esploso contro di lui quattro colpi di pistola da distanza ravvicinata.

Gli inquirenti hanno ascoltato parenti e conoscenti informati sui fatti. Lo scambio di persona è ritenuto improbabile. Si tende a escludere, inoltre, anche la pista della criminalità, mentre si indaga sulla vita privata della vittima.

ANSA

L’uomo in bici si sarebbe avvicinato alla vittima col volto coperto da un cappuccio.

I carabinieri continuano l’analisi delle telecamere di videosorveglianza: stando a quanto riferito da Ore 14, non ci sarebbe ancora un sospettato.

L’audio diffuso da Ore 14

La trasmissione ha diffuso un audio di una delle telecamere (a circa 30 metri dal luogo del delitto) che apre a diverse possibilità: sembra che si sentano due voci maschili e una femminile, l’orario è delle 21:56.

Potrebbe esserci stato un litigio per il cane, oppure un litigio con una persona che Dino conosceva, magari legato a un rancore successo nel passato.

Dall’audio si capta anche una minaccia, “ti ammazzo”, a cui seguono i 4 colpi di pistola.

Un minuto prima, alle 21:55, Dino avrebbe mandato un messaggio alla parrocchia: per questo, secondo Ore 14, una delle voci sentite nell’audio potrebbe effettivamente essere della vittima.

Chi è Dino Carta ucciso a Foggia

Dino Carta era un personal trainer. Stando a quanto riferito riportato da L’immediato, tra le ipotesi investigative più battute ci sarebbe proprio quella di un litigio in palestra, poi degenerato nell’agguato mortale.

La vittima, negli ultimi anni, si era avvicinata alla fede e al volontariato, diventando ministrante nella parrocchia di San Francesco Saverio a Foggia.

Le parole dell’avvocato della famiglia di Dino Carta

L’avvocato Michele Vaira, che difende gli interessi della famiglia di Dino Carta, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da Adnkronos.

Il suo messaggio: “La famiglia ripone la più totale fiducia nell’operato della Procura e dei carabinieri, certi che le indagini in corso sapranno fare piena luce su questo terribile delitto e individuare il responsabile, o i responsabili, di un gesto tanto efferato quanto inspiegabile. Chi ha commesso questo crimine ne pagherà le conseguenze, nelle forme e nei tempi che la legge e la giustizia sapranno determinare”.

L’avvocato ha aggiunto: “L’ondata di affetto e solidarietà che ha investito la famiglia testimonia ciò che chiunque abbia conosciuto Dino già sapeva: era un giovane dalla vita specchiata, un grande lavoratore, un marito e un padre esemplare, una persona amata e stimata da tutti coloro che hanno avuto il privilegio di incontrarlo. La sua dedizione alla famiglia, alla professione e al volontariato ne faceva un punto di riferimento per l’intera comunità”.

Vaira ha poi rivolto “un accorato appello a chiunque sia in possesso di informazioni utili alle indagini, anche apparentemente marginali, affinché si rivolga con fiducia ai Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia o in alternativa a questo studio legale”.