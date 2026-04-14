Omicidio Dino Carta a Foggia in via Caracciolo, ucciso sotto casa mentre era col cane con almeno 4 colpi

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Ucciso in un agguato a Foggia mentre stava passeggiando con il cane vicino casa. Il 42enne Annibale Carta, personal trainer e istruttore di fitness molto noto in città con il nome di Dino, è rimasto vittima di un omicidio a colpi d’arma da fuoco nel quartiere dello stadio Zaccheria dove viveva. L’uomo era incensurato.

L’agguato a Dino Carta

L’omicidio è avvenuto nella tarda serata di lunedì 13 aprile in via Caracciolo, non lontano dallo stadio di Foggia, dove alcuni residenti hanno sentito almeno quattro colpi d’arma da fuoco e hanno lanciato l’allarme. Inutili i tentativi di rianimazione degli operatori sanitari del 118 arrivati sul posto.

Dino Carta non aveva precedenti ed era molto conosciuto a Foggia anche per la sua attività di volontariato nella chiesa di San Francesco Saverio.

ANSA

Due elementi che farebbero escludere l’ipotesi di movente di un regolamento di conti all’interno degli ambienti criminali.

Le indagini sull’omicidio a Foggia

Coordinati dal sostituto procuratore Giuseppe Mongelli, i carabinieri stanno indagando a tutto tondo per risalire all’identità degli autori e le possibili ragioni dell’agguato.

Per tutta la notte gli investigatori hanno ascoltato amici e parenti della vittima, oltre a passare al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Secondo quanto riportato da FoggiaToday, Carta è stato colpito al costato con almeno quattro proiettili esplosi da una pistola di piccolo calibro.

Nella fuga l’assassino ha abbandonato il caricatore sull’asfalto, recuperato insieme ai bossoli dai militari dell’Arma della Scientifica che hanno eseguito i rilievi sulla scena del delitto.

Stupore in città

La notizia dell’omicidio di Dino Carta si è diffusa velocemente a Foggia, tra l’incredulità dei numerosi conoscenti e amici della vittima.

“Non ci posso credere! Impossibile non pensare a uno scambio di persona. Dino era una bravissima persona, un ragazzo a modo”, è stato il commento raccolto da FoggiaToday da una persona vicino al 42enne.

Tanti i messaggi di cordoglio della comunità nei confronti della famiglia. Carta era sposato e padre di due bambine, la più piccola di appena 10 mesi.