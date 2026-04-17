Omicidio Dino Carta a Foggia, possibile legame con la morte di un uomo caduto dal balcone del personal trainer

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Proseguono le indagini per fare luce sull’omicidio di Annibale “Dino” Carta, il personal trainer di 42 anni trucidato a colpi di arma da fuoco nella serata del 13 aprile, in via Caracciolo, a Foggia. L’autopsia è stata fissata per il 20 aprile e gli investigatori ritengono che possa restituire elementi utili per risolvere il caso. Tra l’altro si sta cercando anche di capire se la vicenda sia legata a un altro fatto di sangue accaduto nel 2023, quando un uomo volò giù da un balcone proprio nella stessa via in cui Carta è stato ucciso.

Foggia, omicidio di Dino Carta: l’audio e il video captati da una telecamera

Le indagini, come riferito dalla testata l’Immediato, si stanno concentrando su due elementi importanti in mano agli inquirenti: un filmato e un audio captati da una telecamera di sorveglianza presente nella zona.

Dagli audio è emerso che la vittima avrebbe avuto un alterco verbale con un uomo, dopo il quale sono stati esplosi quattro colpi di pistola.

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“Capisci, se cambi idea ti ammazzo”. “Mi ammazzi mo?” “Questo un messaggio, è…” “Ma che fai, eh! Mi spari, oh?”. Dopo il dialogo concitato, si sentono gli spari e, infine, una frase: “No, non ti vengo a disturbare più, te lo giuro”.

“Servono riscontri tecnici, a partire da una consulenza fonica”, ha dichiarato il procuratore capo Enrico Infante nel commentare gli sviluppi delle indagini.

Chi lavora al caso sta anche analizzando un video che immortala una figura incappucciata passare nel luogo dove dopo pochi attimi è avvenuto l’omicidio. Si pensa che sia il presunto killer che si sarebbe poi dato alla fuga in bicicletta o in monopattino.

La fuga del killer

Il killer, dopo aver compiuto l’omicidio, sarebbe fuggito in viale Mazzini per poi imboccare via D’Azeglio. Dalle immagini catturate da una telecamera della zona, si vede un uomo sbandare intorno alle 22, forse dopo essersi reso conto di aver perso il caricatore dell’arma nel corso della fuga. Un passante avrebbe notato la scena.

Il caso di Dino Carta potrebbe essere collegato a una morte avvenuta nel 2023

Gli investigatori hanno anche sequestrato il cellulare di Carta per cercare altri elementi utili. Inoltre non escludono che l’uccisione possa collegarsi a vicende passate, come ad esempio quella del 2023, quando un giovane precipitò da un balcone di via Caracciolo. Si trattava di una persona nota alle forze dell’ordine che viveva nella stessa palazzina di Dino.

Da allora, secondo quanto appreso dalla testata l’Immediato, i familiari potrebbero aver attribuito una qualche responsabilità a Carta.

Non è chiaro cosa sia accaduto il giorno in cui l’uomo cadde dal balcone. Una delle ipotesi è che il giovane possa essere stato sorpreso sul balcone e sia caduto nel tentativo di scappare.

Dopo la scomparsa, alcuni familiari avrebbero postato messaggi criptici sui social. Tali contenuti sono ora al vaglio degli inquirenti che stanno cercando di capire se l’uccisione di Carta e il fatto di sangue avvenuto nel 2023 siano collegati. Si ritiene che questa sia una delle piste più rilevanti nel caso.