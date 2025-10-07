Omicidio Dolores Dori a Desenzano, ripresa in video mentre spara alla famiglia rivale: si cerca il consuocero

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un video ritrovato nel telefono del figlio di Dolores Dori mostrerebbe la donna sparare, durante lo scontro a fuoco nel quale è poi rimasta ferita mortalmente. Il principale sospettato dell’omicidio, il padre del ragazzo che la figlia di Dori aveva lasciato, è ancora ricercato.

Il video nel telefono del figlio di Dolores Dori

Gli investigatori che stanno indagando sul caso della morte di Dolores Dori hanno trovato, nel cellulare del figlio sedicenne della donna morta a Desenzano del Garda, un video che mostrerebbe la dinamica della sparatoria nella quale la 43enne è rimasta ferita mortalmente.

Nelle immagini si vedono sia Dolores Dori, sia sua madre, la 59enne Amalia Levacovich, scendere dalla macchina in cui si trova il ragazzo una volta raggiunto il campo nomadi di Lonato del Garda, in provincia di Brescia.

ANSA Un frame del video, diffuso dai carabinieri

Le due donne iniziano poi a sparare a raffica. Nel conflitto a fuoco che ne seguirà, sarà Dolores Dori a rimanere ferita al ventre e a una gamba. Morirà all’ospedale di Desenzano del Garda poche ore dopo.

Le ragioni della sparatoria

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la sparatoria sarebbe avvenuta per un litigio tra la famiglia di Dori e un’altra famiglia, che abitava nel campo nomadi di Lonato del Garda al momento del conflitto a fuoco.

Un ragazzo di 20 anni appartenente a questa seconda famiglia avrebbe avuto una relazione con la figlia 23enne di Dori, residente in provincia di Venezia.

La ragazza era però stata promessa dalla famiglia a un altro uomo, “di rango superiore” riporta l’edizione locale bresciana del Corriere della Sera, e avrebbe quindi interrotto la relazione con il 20enne. Il ragazzo non avrebbe accettato la decisione e la famiglia di Dori avrebbe interpretato questo come un affronto. Da qui la vendetta e la sparatoria.

I primi arresti e il principale sospettato dell’omicidio

Il principale sospettato dell’omicidio di Dolores Dori è il padre del 20enne, di cui non si conoscono le generalità. Si sa soltanto che, in alcuni video apparsi sui social, il figlio 16enne di Dori e suo padre lo minacciano chiamandolo “Pepe“.

Gli investigatori lo stanno cercando, ma l’uomo non è reperibile dalla notte della sparatoria. I carabinieri hanno eseguito intanto i primi arresti, della madre e del figlio di Dolores Dori, accusati di tentato omicidio.