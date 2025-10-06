Omicidio Dolores Dori a Lonato del Garda, fermati la madre e il figlio 16enne: erano con lei nel campo nomadi

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Fermati la madre e il figlio 16enne di Dolores Dori, la 44enne abbandonata in fin di vita davanti all’ospedale e morta a causa di gravi ferite d’arma da fuoco. Il minorenne è accusato di tentato omicidio pluriaggravato e altri reati in concorso con la nonna 59enne, che insieme alla figlia aveva sparato contro alcuni occupanti del campo nomadi di Lonato del Garda. Nell’agguato si è scatenata una sparatoria nella quale è stata colpita la vittima. Tutta la scena è stata ripresa dal ragazzo.

La sparatoria a Lonato del Garda

La svolta nelle indagini dell’omicidio di Dolores Dori è arrivata proprio grazie al video realizzato dal 16enne. In seguito all’analisi del contenuto degli smartphone di alcuni dei protagonisti della vicenda, i carabinieri hanno trovato il filmato che immortalava i momenti dello scontro a fuoco, avvenuto giovedì 2 ottobre nel campo nomadi in provincia di Brescia, constatando anche la partecipazione del ragazzo.

Secondo quanto ricostruito finora, il minorenne, la madre e la nonna avrebbero raggiunto l’accampamento in auto, probabilmente partendo dal campo nomadi nel Veneziano dove vivono. Arrivati sul posto hanno sparato sulle persone presenti, che hanno a loro volta risposto al fuoco. Tra queste ci sarebbe l’uomo che ha colpito gravemente la 44enne, in seguito abbandonata in condizioni gravissime davanti al vicino ospedale di Desenzano del Garda.

I carabinieri di Brescia davanti al campo nomadi di Lonato del Garda, dove è avvenuto lo scontro a fuoco

L’omicidio di Dolores Dori

Dori è stata scaricata da un’auto davanti al pronto soccorso, con tre proiettili tra l’addome e una gamba: nonostante sia stata subito sottoposta a intervento chirurgico, la donna è morta per le gravi ferite.

Stando alle prime informazioni emerse sulle indagini, sembra che l’assalto sia stato organizzato per conflitti tra le due famiglie legati a una presunta relazione tra la figlia della 44enne e un giovane, che abitava con i genitori nel campo nomadi di Lonato.

Il fermo del figlio 16enne e della madre

Mentre gli inquirenti sono al lavoro per chiarire la vicenda, i carabinieri hanno fermato il figlio 16enne e la madre 59enne di Dori, per i reati di concorso di tentato omicidio, con le aggravanti delle armi e della premeditazione, minacce e detenzione illegale e porto abusivo di armi.

Non è ancora chiaro se tra i ricercati ci sia il presunto consuocero della vittima, ritenuto l’assassino di Dolores Dori.