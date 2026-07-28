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Eseguito un arresto per omicidio preterintenzionale aggravato in concorso e rapina aggravata dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani: un uomo di 54 anni, originario della provincia, è stato individuato e tratto in arresto dopo essersi reso irreperibile per sottrarsi all’esecuzione di una condanna definitiva a 9 anni di reclusione.

L’attività investigativa dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la Procura della Repubblica di Trani ha emesso un provvedimento di esecuzione per la carcerazione nei confronti dell’uomo, che doveva espiare una pena definitiva per omicidio preterintenzionale aggravato in concorso e rapina aggravata. Il soggetto, originario della provincia di Barletta-Andria-Trani, si era reso irreperibile nel tentativo di evitare la cattura, facendo scattare una mirata attività di ricerca da parte dei militari dell’Arma.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Trani, sono state sviluppate con tempestività dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani. Attraverso una rapida attività info-investigativa, i militari sono riusciti a ricostruire gli spostamenti del latitante e a restringere progressivamente il campo delle ricerche. Questo lavoro ha permesso di individuare il nascondiglio dell’uomo, che aveva scelto una struttura ricettiva per celarsi.

Il blitz nella villa con piscina

Il blitz decisivo è scattato all’interno di una villa dotata di piscina, dove il 54enne aveva trovato rifugio, convinto di poter sfuggire alla cattura. L’intervento dei Carabinieri, eseguito con rapidità e perfetto coordinamento, ha permesso di sorprendere e bloccare il ricercato senza che opponesse alcuna resistenza. L’operazione si è svolta senza incidenti e ha portato all’arresto dell’uomo, che era ricercato per omicidio preterintenzionale aggravato e rapina aggravata.

L’arresto e la carcerazione

Ultimate le formalità di rito, l’arrestato è stato associato presso un istituto penitenziario, dove sconterà la pena inflittagli. La Procura della Repubblica di Trani ha sottolineato l’efficacia e la tempestività dell’azione investigativa, che ha consentito di assicurare alla giustizia un soggetto condannato per reati gravi come omicidio e rapina.

IPA