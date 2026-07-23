Omicidio e tentato femminicidio a Quartu e Solanas, spara uccidendo il fratello e ferendo gravemente la moglie

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Nel giro di poche ore ci sarebbero stati un omicidio e un tentato femminicidio nel Cagliaritano e il responsabile sarebbe la stessa persona. La vittima sarebbe un uomo di 43 anni, ucciso a Quartu. Prima di lui, il responsabile avrebbe ferito gravemente una donna di 48 anni a Solanas. Si sarebbe poi costituito alle forze dell’ordine, che interrogandolo avrebbero confermato che i due delitti sono collegati. Secondo le prime ricostruzioni, le vittime sarebbero la moglie e il fratello dell’uomo che si è costituito.

Omicidio e tentato femminicidio nel Cagliaritano

I fatti si sarebbero svolti nelle prime ore della mattinata del 23 luglio. Un uomo avrebbe dapprima ferito con un colpo di arma da fuoco una donna di 48 anni a Solanas, nella città metropolitana di Cagliari.

Si sarebbe poi recato a Quartu, sempre nel Cagliaritano, e avrebbe ucciso un uomo di 43 anni. Entrambi i reati sarebbero stati commessi con la stessa pistola.

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L’uomo si sarebbe poi costituito in una caserma dei carabinieri, dove è stato interrogato. I militari sono quindi riusciti a ricostruire che i due casi erano collegati.

I legami tra il responsabile e le vittime

Secondo i primi dettagli raccolti dal quotidiano La Nuova Sardegna, l’uomo che si è costituito sarebbe il marito della donna ferita e il fratello dell’uomo rimasto ucciso.

Il responsabile avrebbe 39 anni, sarebbe un “regolare detentore di armi” e avrebbe agito a causa di non meglio specificati contrasti familiari.

Sul caso stanno indagando i carabinieri del nucleo operativo e della stazione rilievi del nucleo investigativo.

Le condizioni della donna ferita

La 48enne moglie del responsabile dei due reati avrebbe riportato una gravissima ferita alla testa a seguito del colpo sparatole dal marito, ma sarebbe sopravvissuta.

I sanitari del 118 intervenuti sul posto l’hanno immediatamente portata in ospedale, dove è stata subito ricoverata. Le sue condizioni sono state definite critiche.

Sarebbe invece morto sul colpo il 43enne fratello del responsabile, che sarebbe stato raggiunto da un colpo di pistola al tronco.

Notizia in aggiornamento