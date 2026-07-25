Omicidio Esposito a Eboli, Salvini: "È stato un clandestino, vada in carcere al suo Paese"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Dopo la confessione dell’uomo che avrebbe ucciso il giornalista Luca Esposito a Eboli, Matteo Salvini è intervenuto sui social ringraziando le forze dell’ordine. Ha poi aggiunto parlando del 26enne tunisino: “Adesso che vada in carcere al suo Paese, non qui a spese degli italiani”.

Omicidio giornalista Esposito, le parole di Matteo Salvini

Con un post pubblicato sui social, il Ministro delle Infrastrutture e degli Trasporti ha parlato dell’omicidio di Luca Esposito.

La foto allegata al messaggio riporta la frase: “È un tunisino clandestino l’assassino del giornalista Luca Esposito”.

Matteo Salvini ha poi ringraziato le Forze dell’Ordine per “la rapida cattura di questo assassino”.

Infine, ha scritto: “Adesso che vada in carcere al suo Paese, non qui a spese degli italiani. È ormai urgente che, come propone la Lega da tempo, si schierino migliaia di militari a protezione delle nostre città. Nessuna persona perbene può aver paura di avere donne e uomini in divisa ovunque”.

Le parole del legale delle sorelle di Luca Esposito

Dopo la confessione del 26enne tunisino, Annalisa Califano, avvocato delle due sorelle di Luigi Luca Esposito, ha commentato la notizia.

“A nome della famiglia ringrazio pubblicamente la Procura di Salerno e tutte le forze dell’ordine che si sono attivate con grande impegno e professionalità. Per la famiglia questo è solo il primo passo”, le parole riportate dall’ANSA.

Il legale aggiunge: “Ora chiediamo con forza che le indagini vadano avanti per chiarire tutti i punti ancora oscuri di questa agghiacciante vicenda: il movente, le modalità e se ci sono altre responsabilità”.

Le indagini

ANSA riporta che in merito all’omicidio Esposito le indagini vanno avanti.

I carabinieri starebbero cercando di fare chiarezza su alcuni punti della vicenda.

In particolare il motivo della lite tra il 26enne tunisino ed il giornalista.

Inoltre le indagini riguarderebbero anche la vita privata di Luca Luigi Esposito e le incongruenze emerse dopo la sua morte.

In particolare il giornalista aveva sempre detto di essere dipendente dell’Arpac, rapporto di lavoro smentito dall’agenzia, e di essere sposato.