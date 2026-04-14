Omicidio Fabio Ascione a Napoli, ucciso per errore: le sue ultime parole prima di morire, "mi ha colpito"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Per l’omicidio di Fabio Ascione a Napoli, in zona Ponticelli, ci sono due fermi. Uno è Francesco Pio Autiero, di 23 anni, nipote di un ras dei De Micco, l’altro è un minorenne. Il più grande si è consegnato ai carabinieri, arrivando in caserma insieme all’avvocato Leopoldo Perone. Il fermo è stato emesso per i reati di omicidio volontario e porto e detenzione di arma da fuoco, aggravati da finalità mafiose. Ascione sarebbe stato ucciso per errore: prima di morire avrebbe detto ‘mi ha colpito”.

Morte Fabio Ascione: due fermi

Per la morte di Fabio Ascione, il 20enne ucciso nella notte del 7 aprile a Ponticelli, ci sono due fermi. Sono due giovani, dei quali uno è minorenne.

Da giorni i carabinieri erano sulle loro tracce. Alla fine, poco dopo la mezzanotte del 14 aprile, il minorenne è stato individuato, mentre il più grande si è presentato in caserma insieme al suo avvocato.

Si tratta di Francesco Pio Autiero. Come spiega Fanpage, è il nipote di un ras dei De Micco, i “Bodo”, clan di camorra egemone nel quartiere.

La ricostruzione: vittima innocente

Ascione è morto da innocente e incensurato. Non era coinvolto con le persone che lo hanno ucciso.

Stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro nella sala Bingo di Cercola: non era l’obiettivo di un agguato.

Secondo le indagini è emerso che nel vicino comune di Volla, poco prima del colpo fatale per Ascione, si era verificato uno scontro tra due gruppi di giovani del posto e di Ponticelli.

La battaglia a colpi di arma da fuoco si è poi spostata davanti al bar Lively, dove alcuni di Volla erano alla ricerca di quelli di Ponticelli per “vendicare” l’affronto subito.

Questi ultimi, per sfuggire, si erano rifugiati nell’androne di un palazzo del Parco di Topolino insieme ad altri giovani che in quel momento erano in strada.

Sempre secondo la ricostruzione, in quel momento Ascione avrebbe riconosciuto alcuni giovani e, avvicinatosi per salutarli, si è ritrovato sulla traiettoria del proiettile partito dall’arma in maniera accidentale.

La ricostruzione vuole infatti che chi maneggiava l’arma la credesse scarica.

Le indagini si sono avvalse delle immagini delle telecamere di sorveglianza del bar Lively, in una inquadratura – aggiunge LaPresse – Francesco Pio Autiero scarrellare una pistola.

I funerali

I funerali, prima vietati per motivi di ordine pubblico, sono stati infine autorizzati proprio con la conferma che Fabio Ascione è una vittima innocente. Si terranno nella mattinata del 14 aprile, nella chiesa di San Pietro e Paolo.

Il Comitato anticamorra per la legalità – Disarmiamo Napoli, appresa la notizia in merito ai funerali approvati, ha scritto una nota:

Il fatto che si stesse accettando di buon grado l’idea che gli amici e la famiglia di un giovane innocente ucciso dai camorristi non potessero neanche rendere omaggio per l’ultima volta al loro caro è la dimostrazione che ci si sta abituando all’idea che, di tanto in tanto, Napoli e la sua provincia debbano piangere qualche morto innocente.

Le ultime parole prima di morire: “Mi ha colpito”

Ascione, secondo quanto riferito da LaPresse, dopo essere stato raggiunto al petto dal proiettile avrebbe detto “mi ha colpito” prima di morire.