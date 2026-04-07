Omicidio Fabio Ascione a Napoli, ucciso a colpi di pistola davanti al bar: caccia a due persone su uno scooter

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Agguato nella notte a Napoli. Un ragazzo di vent’anni, Fabio Ascione, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco a Ponticelli, nei pressi di un bar. Secondo una prima ricostruzione dell’omicidio, il giovane sarebbe stato avvicinato da due persone in sella a uno scooter, che avrebbero esploso diversi colpi di pistola all’indirizzo del 20enne. Ascione è stato trasportato d’urgenza all’ospedale, dove è deceduto poco dopo. Sul caso indagano i carabinieri.

Omicidio a Napoli

L’omicidio è avvenuto nelle prime ore di oggi, martedì 7 aprile, a Napoli.

Erano circa le 5 del mattino quando un giovane è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco a Ponticelli, quartiere alla periferia orientale della città. Lo riferisce Ansa.

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Il fatto è accaduto in via Carlo Miranda, nei pressi di un bar.

Fabio Ascione ucciso a colpi di pistola

La vittima si chiamava Fabio Ascione e aveva compiuto 20 anni pochi giorni fa. È deceduto poco dopo il ricovero in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato ucciso in quello che appare essere un vero e proprio agguato.

Il ventenne si trovava davanti a un bar in compagnia di alcuni amici quando è arrivato uno scooter con due persone a bordo, che hanno aperto il fuoco.

Ascione è stato raggiunto all’addome e al torace da diversi colpi di pistola. Subito soccorso, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Villa Betania, ma per lui non c’è stato niente da fare.

Troppo gravi le ferite riportate, è deceduto poco dopo il ricovero.

Le indagini, caccia ai killer

Sul caso indagano i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e del nucleo operativo di Poggioreale.

Gli investigatori sono al lavoro per cercare di ricostruire la dinamica e il movente dell’omicidio e individuare i killer.

Da capire anche se Ascione fosse realmente l’obiettivo dell’agguato: era incensurato e, stando ai primi riscontri, non aveva legami con la criminalità organizzata.

Al vaglio degli inquirenti le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona.