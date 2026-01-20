Omicidio Federica Torzullo ad Anguillara, cadavere nascosto tra sabbia e ghiaia per neutralizzare l'odore

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Claudio Carlomagno ha preparato il terreno per nascondere il corpo di Federica Torzullo. Alla base della fossa scoperta era presente un mix di sabbia e ghiaia per permettere ai liquidi della decomposizione di drenare ed evitare i cattivi odori. Si indaga sui tempi, troppo stretti per aver fatto tutto da solo, secondo l’ipotesi che vuole Claudio essere stato aiutato da qualcuno o aver preparato in anticipo la zona per nascondere la donna.

Dove è stato trovato il corpo

Fuori dalla ditta di Carlomagno, la giornalista di Mattino Cinque mostra le immagini. Dietro la recinzione si vede la fossa dove era stata seppellita Federica Torzullo il 9 gennaio scorso.

La fossa è profonda 2-2,5 metri. Alla base c’è un mix di ghiaia e sabbia, un composto che si usa di solito per far assorbire i liquami e non far risalire gli odori. Anche nei vasi per le piante da balcone e giardino è una prassi comune.

ANSA

In questo caso Claudio Carlomagno lo avrebbe utilizzato proprio per non far sentire l’odore del corpo in decomposizione della donna. Un passaggio ragionato, per evitare che le case nei dintorni si accorgessero di cosa fosse nascosto all’interno della fossa.

Il ritrovamento

Il ritrovamento del corpo di Federica è avvenuto il 19 gennaio, durante le prime ore di luce. Con una piccola ruspa si è iniziato a scavare il terreno all’interno dell’azienda Carlomagno Srl.

Dopo aver smosso molta terra, a circa 2,5 metri di profondità è stato visto un braccio umano. Alle 10:30 del mattino carabinieri e l’incaricato della Procura di Civitavecchia per lo scavo hanno trovato il corpo.

Federica era in avanzato stato di decomposizione, irriconoscibile, tanto che la sorella l’ha identificata solo grazie ai braccialetti e agli abiti che indossava. Il corpo si trovava sotto terra da nove giorni e c’è stato un tentativo di dar fuoco ai resti.

I sopralluoghi prima della scoperta

C’è voluto del tempo per scoprire il corpo di Federica, proprio perché Claudio ha ragionato su come seppellirla. Grazie al materiale, il mix tra ghiaia e sabbia, è stato creato un tappeto drenante che ha permesso ai liquidi di defluire e di non rilasciare gas e cattivi odori.

Proprio per questo le prime ricerche, i sopralluoghi avvenuti nello spazio della ditta oggi sequestrata, non hanno portato alla luce la fossa.

Inoltre il corpo non si trovava all’interno della struttura principale, ma in un terreno adiacente. Gli operai e i lavoratori hanno frequentato quel posto nei giorni seguenti senza che nessuno se ne accorgesse.

Tempi e complici

Ora si indaga su tempi e complici. Anche con un’escavatrice meccanica ci ha voluto del tempo per scavare la fossa. Gli inquirenti si domandano come Carlomagno sia riuscito a farlo da solo e senza essere visto.

Sulle tempistiche sappiamo che è uscito di casa venerdì 9 intorno alle 7:30 del mattino per andare al lavoro e, verosimilmente, nascondere il corpo nel terreno vicino alla sua ditta. Intorno alle 10 è stato visto girare intorno alla cava di lapillo e in via comunale San Francesco.

C’è quindi la possibilità che sia stato aiutato a scavare? Aveva preparato la fossa da tempo, oppure era già scavata nel terreno e l’ha utilizzata? Sono queste le domande alle quali ora bisogna rispondere.