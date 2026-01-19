Omicidio Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia, parla un conoscente di Claudio Carlomagno: "Si sapeva"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Un conoscente di Claudio Carlomagno ha parlato dell’uomo che è in stato di fermo per l’omicidio di Federica Torzullo, sua moglie, avvenuto ad Anguillara Sabazia nella notte tra l’8 e il 9 gennaio. Secondo questa persona, in paese si sapeva che la donna avesse un’altra storia con un uomo di Ascoli Piceno ma ha spiegato come nulla facesse pensare che questi "potesse fare un gesto del genere".

Omicidio Federica Torzullo

Sentito da Mattino Cinque, un uomo, residente nel comune alle porte di Roma dove si è verificato il femminicidio, ha parlato di Claudio Carlomagno, fermato dagli inquirenti per l’assassinio della moglie Federica Torzullo, il cui cadavere è stato ritrovato nella giornata di domenica 18 gennaio, nei pressi dell’azienda di famiglia.

Il conoscente dell’uomo ha raccontato di come spesso incontrava Carlomagno nei bar del paese che frequentava insieme ai suoi amici, con cui era solito scherzare, e ha parlato del 45enne come di una persona tranquilla.

Parla un conoscente di Claudio Carlomagno

Secondo questa persona, "nulla faceva pensare che potesse fare un gesto del genere".

Inoltre, ha spiegato come in paese si sapesse che Torzullo avesse un’altra storia con una persona di Ascoli Piceno. "Ma nessuno di noi pensava che lei si allontanasse senza il figlio, magari può essere una notte che vai ad Ascoli e torni ma difficilmente pensi che si assenti, senza farsi sentire al telefono dai genitori, come si è detto in questi giorni".

Dalle informazioni dell’uomo, la defunta donna aveva un rapporto molto stretto con la madre che sentiva tutti i giorni in maniera assidua. Impossibile, dunque, che potesse non lasciare traccia di sé o non comunicare più con la genitrice come poi successo dopo la sua scomparsa.

Cosa sappiamo del femminicidio

Il caso dell’omicidio avvenuto ad Anguillara Sabazia ha avuto una svolta nella giornata del 18 gennaio quando è stato rinvenuto un cadavere nell’azienda di Claudio Carlomagno che poi, attraverso alcuni bracciali presenti sul corpo della donna, è stato possibile appurare che appartenesse a Federica Torzullo.

A oggi suo marito è in stato di fermo per evitare che inquini le prove: è accusato di omicidio aggravato dalla relazione affettiva. Carlomagno si sarebbe consegnato di sua spontanea volontà ma non ha confessato il delitto.

Gli inquirenti, intanto, proseguono le indagini e gli interrogatori e stanno cercando di ricostruire quanto accaduto nella casa della famiglia tra l’8 e il 9 gennaio, quando – secondo le ultime ricostruzioni – la donna sarebbe stata uccisa.

Cos’è successo ad Anguillara Sabazia: la ricostruzione

Federica è stata ripresa dalle telecamere mentre rincasava. La mattina dopo però ad uscire dall’abitazione è il solo Carlomagno con, presumibilmente, sua moglie, ormai senza vita, nel bagagliaio.

Prima di presentare formale denuncia di scomparsa, l’uomo avrebbe messo in atto diversi tentativi di depistaggio, mandando, dal telefono della moglie, messaggi alla famiglia di lei che volevano rassicurarli. Sono, inoltre, diverse le incongruenze nella sua ricostruzione e molte le tracce di sangue trovate sui suoi vestiti, sul pavimento di casa, in azienda e sul suo camion.

Federica Torzullo è stata ritrovata sul retro dell’azienda di famiglia in un giaciglio che sarebbe stato forse preparato in precedenza – cosa che potrebbe aggiungere l’aggravante della premeditazione – e a cui potrebbe aver lavorato anche un complice dell’uomo. Si trattava di un periodo complicato per la famiglia con moglie e marito che, a breve, si sarebbero dovuti presentare davanti a un giudice per definire la propria separazione.