Omicidio Gabriele Sandri, il fratello Cristiano contro Spaccarotella 18 anni dopo: "Spero di non incontrarlo"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

A distanza di 18 anni dalla morte di Gabriele Sandri, il tifoso della Lazio ucciso nell’autogrill di Badia al Pino, il fratello Cristiano si è scagliato contro l’agente Luigi Spaccarotella, condannato a 9 anni e 5 mesi per omicidio volontario. “Non si è mai scusato, in quasi vent’anni nemmeno una lettera. Spero di non incontrarlo mai” ha dichiarato.

Come è morto Gabriele Sandri l’11 novembre 2007

L’11 novembre 2007, Gabriele Sandri, 26enne deejay romano tifosissimo della Lazio, fu ucciso nell’autogrill di Badia al Pino, mentre stava andando a vedere la squadra biancoceleste allo stadio San Siro di Milano contro l’Inter.

A ucciderlo fu un colpo d’arma da fuoco esploso dall’agente Luigi Spaccarotella, poi condannato in via definitiva per omicidio volontario.

ANSA

Cristiano Sandri, fratello di Gabriele Sandri.

L’attacco di Cristiano Sandri a Luigi Spaccarotella

Cristiano Sandri ha raccontato in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport che il poliziotto Luigi Spaccarotella, condannato per l’omicidio volontario del fratello Gabriele, non si è mai scusato per quanto successo nell’autogrill di Badia al Pino l’11 novembre del 2007.

Cristiano Sandri, interpellato sulla possibilità di perdonare l’agente in caso di scuse, ha risposto così: “In quasi vent’anni non ci è mai arrivata nemmeno una lettera di scuse. Non sarebbe sincero”. E alla domanda “Cosa gli direbbe se lo incontrasse?”, ha detto: “Spero di non incontrarlo mai“.

Omicidio Gabriele Sandri: il ricordo del fratello Cristiano

Cristiano Sandri ha raccontato come scoprì della morte del fratello Gabriele: “Era domenica mattina. Mi dissero di andare all’area di servizio di Badia al Pino perché era successo qualcosa. Avevo capito che qualcosa non andasse“.

Il fratello di Gabriele “Gabbo” Sandri ha ricordato ancora: “Mi consigliarono di venire accompagnato, poi una persona mi disse che avevano ucciso un tifoso. Collegai le cose, ma la mazzata finale la diede la radio. Accesi e ascoltai. ‘Morto Gabriele Sandri, sostenitore biancoceleste’. Mio fratello. Fu terribile, non si può capire“.

L’omaggio a Gabriele Sandri a 18 anni dalla sua morte

Alle ore 19 di martedì 11 novembre, nel giorno del diciottesimo anniversario della morte di Gabriele Sandri, è in programma una Santa Messa di suffragio presso la Chiesa di San Pio X a Roma.