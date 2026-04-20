Omicidio Gabriele Vaccaro a Pavia, fermato un 17enne: l'avrebbe colpito al collo nel parcheggio

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

C’è un fermo per l’omicidio di Gabriele Vaccaro, il giovane di 25 anni ucciso nella notte di domenica 19 aprile presso l’area Cattaneo, nel centro storico di Pavia, con un colpo al collo sferrato con un’arma non ancora identificata. Si tratta di un 17enne di origini egiziane, che sarebbe stato già portato in Questura e interrogato.

Interrogato un 17enne in Questura a Pavia

Un giovane di 17 anni, di origini egiziane, è stato sottoposto a fermo con l’accusa di aver ucciso Gabriele Vaccaro. Il provvedimento è scattato nel tardo pomeriggio di domenica 19 aprile, al termine di un lungo interrogatorio condotto presso la Questura di Pavia.

Il minore sarebbe stato individuato dagli agenti della Squadra mobile insieme ad altri due giovani conoscenti, appartenenti alla medesima cerchia di amicizie e portati a loro volta in Questura per essere ascoltati. Le indagini, coordinate dalla Procura guidata da Fabio Napoleone, hanno subito un’accelerazione grazie all’analisi dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza installate nell’area sosta.

ANSA

Gli investigatori si sono concentrati sulle figure che gravitano nelle zone della movida cittadina, individuando i tre sospetti che, poco prima dell’aggressione, sarebbero stati incrociati dalla vittima. Al termine del confronto con gli inquirenti, la posizione del 17enne si è aggravata fino al fermo.

La ricostruzione dell’omicidio

L’aggressione è avvenuta intorno alle 3.30 della notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile nel parcheggio dell’area Cattaneo, nei pressi di viale Matteotti. Gabriele Vaccaro si trovava in compagnia di due amici e stava recuperando l’auto dopo aver acquistato delle pizze, quando il gruppo avrebbe avuto uno scambio di battute con un altro nucleo di giovani presenti nell’area di sosta.

Il battibecco sarebbe degenerato rapidamente e uno dei componenti dell’altro gruppo avrebbe estratto un oggetto appuntito e molto affilato (probabilmente un cacciavite o un punteruolo) colpendo Vaccaro al collo.

Dopo il fendente, la vittima non si sarebbe resa immediatamente conto della gravità della lesione, chiedendo agli amici di essere riportato a casa anziché andare in ospedale.

I due compagni hanno trasportato il 25enne in un appartamento di via Edoardo Camera, dove hanno tentato di tamponare la ferita. Solo quando le condizioni di Vaccaro sono precipitate, è stato allertato il 118.

Il giovane operaio è deceduto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso del Policlinico San Matteo, mentre uno dei suoi amici è stato medicato all’addome per una ferita lieve riportata durante la colluttazione.

Il cordoglio per la morte di Gabriele Vaccaro

La notizia del decesso ha suscitato profonda commozione sia a Pavia, dove il giovane lavorava da settembre come operaio logistico per le Poste a Stradella, sia nella sua terra d’origine, Favara. Il sindaco Antonio Palumbo ha proclamato il lutto cittadino, dichiarando che la comunità perde “un pezzo di futuro”.

Tra i numerosi messaggi di cordoglio c’è anche quello della APD Sommatinese Calcio, squadra con la quale il fratello del giovane era tesserato. In un comunicato ufficiale, la società si è stretta attorno al proprio tesserato Salvatore Vaccaro, esprimendo sgomento e dolore per una perdita definita “ingiusta”.