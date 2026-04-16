Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, chiesti domiciliari per l'ex pugile 17enne: sarebbe suo il colpo mortale

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Arriva una richiesta da parte della difesa del 17enne, con un passato da pugile, indagato per la morte di Giacomo Bongiorni, che ha perso la vita nella notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile nel centro di Massa. La dinamica del decesso, e del presunto omicidio a seguito di un pestaggio, è ancora in fase di ricostruzione. Il 17enne è attualmente nel carcere minorile di Genova e la difesa avrebbe chiesto la revoca del provvedimento restrittivo durante l’interrogatorio di garanzia del 16 aprile. Secondo una primissima ricostruzione dell’accusa, sarebbe stato il minorenne con esperienza da pugile a sferrare il presunto colpo mortale, ma è ancora tutto da verificare.

Giacomo Bongiorni, i dubbi dell’autopsia

A riportare la notizia della richiesta di revocare la misura cautelare in carcere per il 17enne è NTW Press.

L’agenzia di stampa aggiunge un importante dettaglio che emergerebbe dai primi esiti dell’autopsia sul corpo di Giacomo Bongiorni.

ANSA

Sarebbe stata riscontrata un’emorragia cerebrale molto estesa.

Questa sarebbe compatibile sia con gli eventuali colpi ricevuti, sia con la presunta caduta sull’asfalto.

Le indagini sull’omicidio di Massa

Oltre al 17enne con un passato da pugile, ci sarebbero altri 4 indagati per l’omicidio di Massa, due minorenni agli arresti domiciliari e due maggiorenni di 19 e 23 anni per cui il giudice avrebbe chiesto la convalida del fermo.

Per l’accusa, come sottolineato da NTW Press, Giacomo Bongiorni sarebbe morto al termine di un pestaggio del branco.

Da chiarire resterebbe anche quale sia stato il presunto colpo decisivo e chi sia stato a sferrarlo.

L’accusa, secondo i primi riscontri, ipotizzerebbe che il colpo mortale sarebbe stato inferto dal 17enne.

Per tutti e cinque gli indagati l’accusa sarebbe di omicidio volontario.

La versione delle difese

NTW Press spiega che dagli interrogatori emergerebbero ricostruzioni che ribalterebbero, almeno in parte, il quadro accusatorio delineato finora.

Secondo quanto avrebbe riferito la difesa di Eduard Alin Caratasu, il confronto iniziale sarebbe stato più tranquillo di quanto emerso.

Una bottiglia sarebbe caduta a terra e ci sarebbe stata una richiesta di raccogliere i vetri con un presunto apparente ritorno alla calma.

Poi, improvvisamente, un nuovo confronto.

Inoltre, l’indagato avrebbero dichiarato che sarebbe stato Giacomo Bongiorni a riavvicinarsi e a colpire per primo, sferrando una testata a uno dei ragazzi.

Da questo presunto gesto sarebbe scaturita una reazione violenta non finalizzata a uccidere secondo la difesa.

A fare chiarezza potrebbero essere i video delle telecamere di videosorveglianza nella zona in cui a Massa ha perso la vita Giacomo Bongiorni.

Gli investigatori starebbero comparando le immagini con i risultati dell’autopsia, che avrebbe evidenziato ferite mortali alla testa.