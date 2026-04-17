Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, l'autopsia parla di "gravissima emorragia cranica" e di mandibola spostata

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Sono emersi nuovi dettagli dall’autopsia eseguita sul cadavere di Giacomo Bongiorni, vittima di omicidio a Massa nella notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile. L’esame autoptico avrebbe evidenziato una “gravissima emorragia cranica” e il “dissestamento della mandibola”. Intanto, è stato confermato il fermo del giovane che potrebbe aver sferrato il colpo fatale nell’aggressione.

Le indiscrezioni sull’autopsia di Giacomo Bongiorni

A riferire le nuove indiscrezioni emerse dall’autopsia effettuata dal direttore dell’istituto di medicina legale di Genova Francesco Ventura sul corpo di Giacomo Bongiorni è stata l’agenzia Adnkronos. Si parla di “gravissima emorragia cranica” e di “dissestamento della mandibola“.

Il medico legale si è dato 30 giorni di tempo per la consegna della perizia completa.

ANSA

Le indagini sull’omicidio di Giacomo Bongiorni

Per l’omicidio di Giacomo Bongiorni sono accusati cinque giovani (le accuse sono di concorso in omicidio volontario e rissa aggravata): due maggiorenni, Ionut Alexandru Miron, 23 anni, ed Eduard Alin Carutasu, 19 anni, e tre minorenni.

Uno di loro, promessa del pugilato, accusato di aver sferrato il colpo fatale, è stato arrestato. Il tribunale dei minori ha convalidato il suo fermo nella giornata di giovedì 16 aprile, respingendo la richiesta di arresti domiciliari. Il giovane, che avrebbe raccontato di aver colpito Bongiorni solo dopo essere stato da lui aggredito, si trova in un centro di prima accoglienza a Genova.

Anche per i due maggiorenni il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Massa ha disposto la detenzione. Gli altri due minorenni risultano indagati a piede libero.

La ricostruzione sull’omicidio di Bongiorni

Secondo la ricostruzione dagli inquirenti riportata da Adnkronos, la sera di sabato 11 aprile Bongiorni era in piazza assieme alla compagna e al figlio di 11 anni.

Un gruppo di ragazzi, alcuni dei quali minorenni e in stato di alterazione alcolica, avrebbe iniziato a lanciare bottiglie e bicchieri contro la vetrina di un esercizio commerciale. L’intervento della vittima e del cognato, che avrebbero chiesto ai giovani di smettere, avrebbe dato origine all’aggressione.

Bongiorni sarebbe stato accerchiato e colpito con pugni e calci, anche quando era già a terra, fino a perdere conoscenza. L’uomo è deceduto sul posto, sotto gli occhi del figlio.