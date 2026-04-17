Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, l'avvocato del 17enne ex pugile: "Testimoni confermano versione indagati"

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Il branco che a Massa ha aggredito e ucciso Giacomo Bongiorni avrebbe agito per difesa. Secondo l’avvocato Nicola Forcina, che difende il 17enne che ha partecipato all’assalto, ci sarebbero almeno due testimoni che quella sera non hanno preso parte alla rissa ma che avrebbero assistito ai primi momenti dell’evento. Tutto, spiega il legale, sarebbe partito da Bongiorni, nei confronti del quale il gruppo di ragazzi avrebbe reagito. Le prime fasi del pestaggio degenerato con l’omicidio non sarebbero state catturate dall’occhio elettronico di piazza Palma, coperto da un albero.

Cosa avrebbero riferito i testimoni

Come riporta Ansa, dopo le rivelazioni di uno dei ragazzi del gruppo – il 17enne – su una presunta prima mossa da parte di Giacomo Bongiorni prima della rissa, sarebbero arrivati i primi riscontri da parte di due testimoni.

Il 17enne, infatti, ha riferito che lui e i suoi amici avrebbero agito per difendersi dopo un attacco del 47enne. I due testimoni sono un altro minorenne, amico di uno dei ragazzi ma che quella sera non avrebbe partecipato alla rissa, e una ragazza.

ANSA

A riferirlo è Nicola Forcina, l’avvocato del 17enne arrestato. La ragazza “era seduta a un tavolino del locale di piazza Palma insieme ad un conoscente” e non avrebbe alcun rapporto di conoscenza con i ragazzi indagati.

Il 17enne avrebbe parlato di una testata partita da Bongiorni, dal quale sarebbe partita la reazione della comitiva.

Il ruolo delle telecamere

Chi può indicare, oggettivamente, l’innesco dell’aggressione costata la vita al 47enne? Purtroppo in tal senso le telecamere di videosorveglianza potrebbero non essere d’aiuto. A riferirlo all’Ansa è l’avvocato del 19enne Eduard Alin Carutasu, Enzo Frediani, che spiega che “c’è una zona d’ombra dopo l’inizio della rissa” e che la testata di cui parlano i testimoni e il 17enne “non si vede“.

“Le immagini documentano la fase conclusiva”, afferma in seguito Frediani. Le indagini per ricostruire la dinamica della tragedia sono ancora in corso.

L’omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa

Secondo le indiscrezioni riportate da Adnkronos venerdì 17 aprile, dall’autopsia condotta presso l’istituto di Medicina Legale di Genova emergerebbe che ad uccidere Giacomo Bongiorni sarebbe stata una “gravissima emorragia cranica” con “dissestamento della mandibola”. Il medico legale consegnerà la sua perizia completa entro 30 giorni.

Nel frattempo, per sabato 18 aprile sono stati fissati i funerali del 47enne che si terranno presso il Duomo di Massa e saranno officiati dal vescovo di Massa Carrara-Pontremoli monsignor Mario Vaccari. All’ultimo saluto a Giacomo Bongiorni parteciperanno anche il sindaco Francesco Persiani e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.