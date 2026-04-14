Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, uno dei minorenni è un pugile: ha detto di aver reagito "dopo una testata"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Uno dei minorenni accusati dell’omicidio di Giacomo Bongiorni è un pugile. È quanto emerso dalle indagini sulla morte del 47enne di Massa Carrara, pestato a morte dal branco davanti alla compagna, al figlio di 12 anni e alla famiglia. Sarebbe stato il 17enne a sferrare il pugno che avrebbe fatto finire per terra la vittima.

La promessa della boxe

Il giovane campione di pugilato è tra i cinque indagati per concorso in omicidio, aggravato dai futili motivi, di Giacomo Bongiorni, insieme ad altri due minorenni, al 19enne Eduard Alin Carutasi e al 23enne Ionut Alexandru Miron.

Lo studente è stato interrogato dai pm della procura di Genova, prima di essere recluso in comunità, in attesa dell’udienza di convalida del fermo del tribunale dei Minori.

ANSA

Come ricostruito dal Corriere della Sera, il 17enne ha militato fino al 2023 nella società Pugilistica Massese e sarebbe una promessa della boxe toscana, con già diversi incontri disputati e vinti nella sua breve carriera.

Di 52 chili di peso, è arrivato alle semifinali di boxe dei campionati giovanili italiani e anche ha vinto un importante torneo.

La ricostruzione dell’aggressione a Giacomo Bongiorni

Di fronte ai magistrati, il minorenne ha raccontato di aver reagito dopo aver ricevuto una testata sul naso da Bongiorni.

Una versione dei fatti analoga a quella che ha riportato Alexandru Miron e che gli inquirenti stanno verificando attraverso l’analisi dei video dell’aggressione ripresi dalle telecamere di piazza Palma.

L’eventualità di una rissa con il carpentiere potrebbe avere un peso importante nella ricostruzione della dinamica dell’omicidio e per circostanziare le accuse nei confronti dei giovani indagati.

Le indagini sull’omicidio

Secondo quanto riportato finora nel decreto di fermo, sarebbe stato “un pugno” a far cadere a terra Giacomo Bongiorni e il 47enne sarebbe ucciso da un colpo letale, anche se come sottolineato dal procuratore di Massa Piero Capizzoto, “non siamo in grado di dire quale è, con certezza, il colpo che ha provocato la morte”.

“La dinamica del fatto – ha detto ancora il magistrato al Corriere – non si esaurisce in un colpo solo inferto, che certamente è quello che ha provocato il decesso, ed è il motivo per il quale aspettiamo l’esito dell’autopsia”.

“Non si è trattato di una scazzottata hanno continuato a colpire per ucciderci” ha detto il cognato della vittima, anche lui picchiato dal branco e dimesso dall’ospedale dopo un giorno di ricovero per le diverse lesioni e contusioni riportate.

“Io sono riuscito a rialzarmi, anche sfruttando la mia corporatura robusta. Giacomo, purtroppo, è rimasto a terra e non ce l’ho fatta a fargli da scudo e metterlo in salvo” ha raccontato.