Omicidio Giacomo Bongiorni in piazza a Massa, parla il cognato: "Bestie, non sono riuscito a fargli da scudo"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Quella notte in piazza Palma, a Massa, c’era anche lui. E anche lui ha subito la furia del branco. A rompere il silenzio è Gabriele Tognocchi, fratello di Sara Tognocchi, la compagna di Giacomo Bongiorni. In quella piazza Giacomo è stato ucciso da un gruppo di giovanissimi che lo hanno aggredito insieme al cognato dopo essere stati invitati a smettere di lanciare bottiglie contro una vetrina. Gabriele ha provato a fare da scudo a Giacomo, ma i colpi di quel gruppo di giovani hanno avuto la meglio. “Potevo salvare Giacomo, ma non ce l’ho fatta”.

Parla il cognato di Giacomo Bongiorni

All’1:20 della notte tra sabato 11 aprile e domenica 12 Gabriele Tognocchi era in piazza Palma, a Massa, insieme alla sorella Sara, il compagno di quest’ultima, Giacomo Bongiorni e con i rispettivi figli.

Un gruppo di ragazzi stava lanciando bottiglie contro una vetrina. Gabriele ricorda perfettamente il momento in cui Giacomo ha tentato di dialogare col branco invitandoli a smettere. Improvvisamente, il caos.

ANSA

“Mi sono trovato addosso più persone”, racconta Gabriele, confermando anche la versione data dagli inquirenti durante la conferenza stampa di lunedì 13 aprile, che hanno parlato di un’azione rapida e ripetuta. Poi “ho visto Giacomo in ginocchio, che veniva colpito”.

Bongiorni “lo hanno ammazzato di botte loro“, dunque non sarebbe verosimile la versione secondo la quale il 47enne sarebbe morto dopo aver battuto la testa sulla base dell’ombrellone di un dehor.

“Gli hanno rotto l’osso del collo”

“L’hanno buttato a terra, lo hanno picchiato”, continua Gabriele, che conclude che “gli hanno rotto l’osso del collo“. Il cognato della vittima non ha visto se Bongiorni abbia colpito uno dei ragazzi con una testata, come hanno raccontato gli indagati, perché “mi sono reso conto che c’erano problemi quando la discussione tra loro era già iniziata“.

La sua corporatura, i suoi riflessi e la sua presenza non sono bastate a strappare la vittima dalla furia del branco. Quando gli aggressori si sono dileguati il 47enne era già sul pavé privo di sensi. Il tutto sarebbe durato appena venti secondi.

Come sta Gabriele dopo l’omicidio

Oggi il cognato della vittima ha “il naso tutto storto, un ginocchio spappolato, piccole lesioni interne per i colpi subiti e sente dolori in gran parte del corpo”, racconta la madre Anna Vita.

Per l’omicidio di Giacomo Bongiorni sono stati arrestati Eduard Alin Carutasi (19 anni), Ionut Alexandru Miron (23) e altri tre minorenni, uno dei quali è risultato essere campione di boxe. È stato lui a riferire agli inquirenti di aver ricevuto una testata da Bongiorni prima che iniziasse l’aggressione. Lo stesso racconto è stato fornito da Miron, ma gli investigatori sono al lavoro con l’acquisizione delle immagini catturate dalle videocamere di sorveglianza per capire cosa sia realmente successo in quella piazza.