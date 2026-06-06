Omicidio Gianluca Ibarra Silvera alla stazione Certosa, secondo giovane ricercato dalla Polizia: è all'estero

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Proseguono le indagini sull’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il giovane di 22 anni morto dopo essere stato accoltellato durante una violenta aggressione avvenuta alla stazione Certosa di Milano nella notte tra il 26 e il 27 maggio. Oltre al 19enne già fermato dalla polizia, esisterebbe un secondo ragazzo destinatario di un provvedimento di fermo disposto dalla Procura di Milano. Secondo quanto riferito dagli investigatori, il giovane ricercato sarebbe un italiano di circa 20 anni, appartenente a una famiglia di origini peruviane. Gli agenti della Squadra Mobile lo starebbero cercando perché attualmente si troverebbe all’estero.

Omicidio Gianluca Ibarra Silvera alla stazione Certosa, secondo giovane ricercato

Come riporta La Repubblica, al momento non sono stati diffusi dettagli sul Paese in cui potrebbe trovarsi né sulle eventuali procedure internazionali attivate per localizzarlo.

Il 5 giugno era stato invece fermato un 19enne di nazionalità peruviana residente a Canegrate, in provincia di Milano.

ANSA

Il ragazzo sarebbe stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto con l’accusa di omicidio e, secondo quanto emerso, potrebbe aver avuto un ruolo diretto nell’aggressione costata la vita a Gianluca Ibarra Silvera.

L’inchiesta coinvolgerebbe complessivamente otto persone.

Le indagini

Come riporta MilanToday si tratterebbe di giovani residenti tra Milano e alcuni comuni dell’hinterland.

Nel corso delle ultime settimane sarebbero state effettuate numerose perquisizioni domiciliari per raccogliere elementi utili alla ricostruzione dei fatti.

Gli investigatori starebbero analizzando testimonianze, immagini di videosorveglianza e altri elementi raccolti durante i sopralluoghi effettuati alla stazione Certosa.

Tra le persone ascoltate figurerebbe anche il fratello della vittima.

Sarebbe stato presente al momento dell’aggressione, insieme a un altro conoscente che si trovava sul posto quella notte.

Il possibile movente

Uno degli aspetti ancora da chiarire riguarderebbe il movente dell’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, durante il diverbio che ha preceduto l’aggressione alcuni degli assalitori si sarebbero presentati come appartenenti ai Latin King, una delle più note bande giovanili di origine latinoamericana.

Gli investigatori starebbero verificando l’effettiva appartenenza degli indagati a gruppi organizzati di questo tipo.

Tra le ipotesi al vaglio vi sarebbe anche quella di un possibile rito di iniziazione, anche se al momento si tratterebbe soltanto di una delle piste investigative considerate dagli inquirenti.

Le verifiche proseguirebbero per comprendere se l’aggressione sia maturata all’interno di dinamiche legate alle cosiddette pandillas oppure se sia stata determinata da altre motivazioni.

La rissa alla stazione Certosa

L’aggressione è avvenuta nella notte del 27 maggio nei pressi del binario 6 della stazione Certosa.

Secondo la ricostruzione effettuata dagli investigatori, Gianluca Ibarra Silvera si sarebbe trovato insieme al fratello e a un amico quando sarebbe stato accerchiato da un gruppo composto da almeno dieci persone.

Nel corso della violenta aggressione il 22enne sarebbe stato colpito con una coltellata che si è rivelata fatale.

Trasportato d’urgenza all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, è morto poche ore dopo il ricovero.