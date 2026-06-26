Omicidio Giovanni Amenta a Lomazzo, morto in un incendio in casa: arrestato il vicino, l'avrebbe appiccato lui

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Avrebbe appiccato il fuoco all’abitazione del vicino di casa. Per questo un uomo di 45 anni è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario per il decesso di Giovanni Amenta, 73enne trovato morto in casa in seguito a un incendio a Lomazzo, in provincia di Como. Un rogo di origine dolosa, che sarebbe stato appiccato dando fuoco a della benzina sull’ingresso dell’abitazione.

Incendio in casa a Lomazzo, morto pensionato

Un pensionato di 73 anni, Giovanni Amenta, è morto nell’incendio della sua abitazione a Lomazzo, in provincia di Como.

È successo nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 giugno nell’appartamento al piano terra di una palazzina di via Somaini dove l’uomo viveva da solo.

Vigili del fuoco

Le fiamme, divampate attorno alle 3, non hanno lasciato scampo al pensionato, con problemi di salute e difficoltà di movimento, che sarebbe morto soffocato. Lo riporta Il Giorno.

Quando i vigili del fuoco sono entrati dopo aver domato le fiamme lo hanno trovato riverso a terra, privo di vita.

Evacuate 15 persone residenti negli altri appartamenti, alcune sono state portate in ospedale per accertamenti per intossicazione da fumo.

Incendio di origine dolosa

Ai vigili del fuoco intervenuti sul posto è apparsa fin da subito la natura dolosa dell’incendio, confermata dai successivi accertamenti: hanno trovato tracce di innesco sullo zerbino davanti alla porta di ingresso dell’appartamento della vittima.

Secondo una prima ricostruzione, la porta e lo zerbino sarebbero stati cosparsi di liquido infiammabile, probabilmente benzina, e poi appiccato il fuoco.

I carabinieri della Compagnia di Cantù, coordinati dalla procura di Como, hanno avviato le indagini per fare luce su quanto accaduto.

Gli investigatori hanno ascoltato familiari e residenti della zona, al fine di ricostruire rapporti e conoscenze della vittima.

Omicidio di Giovanni Amenta, arrestato il vicino

E ben presto i sospetti si sono concentrati su un vicino di casa di Amenta, con cui sembra avesse avuto degli screzi in passato.

Nella serata di giovedì è scattato l’arresto: i carabinieri hanno fermato e portato in carcere il 45enne, con l’accusa di omicidio volontario.

Secondo quanto riporta Ansa, l’uomo sarebbe stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza mentre riempiva di benzina una tanica in un vicino distributore.