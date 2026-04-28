Omicidio Giuseppe Florio, trovato morto in un lenzuolo a Castiglione di Sicilia: fermati un uomo e due donne

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una donna e un uomo sono stati fermati dai carabinieri della Compagnia di Taormina e del comando provinciale di Catania per l‘omicidio di Giuseppe Florio. Il 66enne, originario di Giardini Naxos, comune in provincia di Messina, è stato trovato morto e avvolto in un lenzuolo a Castiglione di Sicilia, nel Catanese.

Omicidio di Giuseppe Florio trovato avvolto in un lenzuolo a Castiglione di Sicilia: fermata una coppia

Le misure, relative ai reati di omicidio e soppressione di cadavere, sono state emesse dalla procura di Messina e dalla procura di Catania. Destinatari una donna 50enne e il suo compagno 39enne, pregiudicato e originario di Palagonia.

Risulta inoltre indagata, ma solo per il reato di soppressione di cadavere, anche una donna di 53 anni, originaria di Sesto San Giovanni e ospite della coppia. Florio è stato trovato morto la mattina del 26 aprile in località Mitogio.

Ad accorgersi del corpo avvolto in un lenzuolo e in alcuni sacchi di plastica è stato un passante che ha fatto scattare l’allarme.

Notizia in aggiornamento…