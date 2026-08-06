Omicidio in carcere a Prato, detenuto morto in cella nella sezione riservata agli autori di reati sessuali
Un detenuto di 32 anni è stato rinvenuto morto in una cella del carcere di Prato. Si indaga per omicidio preterintenzionale
Ennesima tragedia in un carcere italiano. Un detenuto di 32 anni, di origini nigeriane, è stato trovato morto nella sua cella dell’istituto penitenziario della Dogaia di Prato. Il decesso è avvenuto a seguito di una colluttazione scoppiata tra reclusi. La vittima presenta un trauma cranico causato da un oggetto contundente. La procura di Prato ha aperto un’indagine, l’accusa è quella di omicidio preterintenzionale.
- Morto un detenuto di 32 anni
- Le indagini nel carcere di Prato
- Nelle prigioni italiane più di 200 morti all’anno
- L'emergenza sovraffollamento
Morto un detenuto di 32 anni
Alle ore 23:18 di mercoledì 5 agosto, è stata constatata la morte di un detenuto del carcere della Dogaia di Prato.
L’uomo, originario della Nigeria, aveva 32 anni ed era detenuto nella camera di sicurezza 171 della settima sezione dell’istituo, destinata ai detenuti per reati sessuali.
La morte è stata conseguenza di una colluttazione, forse avvenuta tra i 4 reclusi che condividevano la stessa cella.
Sul corpo della vittima è stato rinvenuto un trauma cranico verosimilmente provocato da un corpo contundente. Sulla salma anche un ecchimosi all’interno del labbro superiore, fuoriuscita di sangue dal naso e una ferita sulla fronte.
Le indagini nel carcere di Prato
La Procura di Prato ha avviato le indagini, condotte dalla polizia penitenziaria e dalla squadra mobile di Prato. Sul posto anche la polizia scientifica per i necessari rilievi.
Gli inquirenti mirano a ricostruire le dinamiche dei fatti, per risalire ai colpevoli di quello che è stato ipotizzato come un omicidio preterintenzionale.
Nel comunicato diffuso, il procuratore Luca Tescaroli, denuncia “l’ondata di violenza al penitenziario La Dogaia, che ha un progressivo sovraffollamento” e che presenta forme di “grave illegalità”.
Nelle prigioni italiane più di 200 morti all’anno
Nel 2025 sono stati 254 i decessi registrati nelle carceri italiane, di cui 76 suicidi; 125 morti per cause naturali; 50 per cause da accertare e 3 decessi accidentali.
Si tratta di un numero, così come mostrato dai dati rilasciati dal GNPL, in costante crescita: nel 2021 i decessi in carcere furono 178; 214 nel 2022; 243 e 246 nei due anni seguenti.
Nei primi sei mesi del 2026, riporta l’associazione Antigone, sono stati registrati 131 decessi, di cui 39 classificati come suicidi, 92 attribuibili ad altre cause.
L’emergenza sovraffollamento
L’associazione Antigone lancia l’allarme sulle carceri italiane con “condizioni al limite della sopravvivenza tra caldo estremo e sovraffollamento record“.
Al 28 luglio 2026 erano 64.741 in totale le persone detenute nelle nostre carceri, a fronte di una capienza regolamentare di 51.220 posti, con un tasso medio di affollamento reale del sistema del 139,7%.
Nel 44% degli istituti nazionali vi sono celle in cui lo spazio calpestabile è inferiore al limite minimo di 3 metri quadrati a persona.
Situazione resa ancor più grave dalle recenti ondate di calore. I detenuti trascorrono la maggior parte della giornata in celle sovraffollate con temperature che superano i 40 gradi.