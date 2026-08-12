Omicidio in pieno centro a Cutro, cameriere 21enne ucciso a colpi d'arma: 28enne fermato dopo la fuga

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

A Cutro, in pieno centro, c’è stato un omicidio. Un giovane cameriere di origini bulgare è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nei pressi della sua abitazione. Il killer si è poi dato alla fuga: sulle sue tracce si sono messi i carabinieri di Crotone, che hanno fermato un ragazzo di 28 anni.

Omicidio a Cutro: cos’è successo

L’omicidio è avvenuto in centro a Cutro, tra via Risorgimento e via Spagnolo, dove abitava la vittima.

Stando alla prima ricostruzione dei fatti riportata dalla Gazzetta del Sud, un uomo del posto avrebbe bussato alla porta del ragazzo che, dopo aver aperto, è stato raggiunto da diversi spari al petto. Il killer si è poi dato alla fuga.

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Le indagini dei carabinieri a Cutro: fermato un 28enne

Sulle tracce del killer si sono messi i carabinieri di Crotone, giunti sul posto.

Un ragazzo di 28 anni è stato fermato dopo essere stato ascoltato. Alle domande si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere.

Le indagini puntano anche a ricostruire il movente dell’omicidio: in base ai primissimi riscontri, una delle ipotesi è legata alla pista passionale.

Chi è la vittima dell’omicidio a Cutro

L’uomo ucciso a colpi di pistola in centro a Cutro, nei pressi della sua abitazione, è un 21enne di origini bulgare che lavorava come cameriere in un noto ristorante della zona.

Le parole dell’avvocato del ragazzo fermato

Al Quotidiano del Sud, l’avvocato del 28enne fermato (dopo essere stato rintracciato nei pressi del cimitero) ha dichiarato: “Non intendeva darsi alla fuga, infatti è rimasto in città. Stava andando a consegnarsi in caserma“.

Gli investigatori hanno deciso di acquisire le immagini dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona per ricostruire nel dettaglio ogni fase dell’omicidio e la sequenza temporale dei movimenti dell’indagato.

La compagna della vittima e i familiari, sconvolti, hanno reagito in maniera disperata all’omicidio.

La giovane donna si è avvinghiata al feretro prima che gli operatori della ditta di pompe funebri trasportassero il corpo via dal luogo del delitto. “Voglio stare con lui, me lo stanno portando via”, ha urlato.