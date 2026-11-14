Omicidio in strada a Roma, uomo colpito con le forbici al torace muore davanti alla fidanzata: killer in fuga

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un uomo è stato aggredito con delle forbici in strada a Roma, tra via di Torpignattara e via Baracca. L’aggressore si è dato alla fuga, mentre il quarantaquattrenne è morto in strada sotto gli occhi della sua fidanzata. Il colpo inferto lo avrebbe ferito gravemente al torace, non permettendo ai soccorsi del 118 di stabilizzarlo in tempo per il trasporto d’urgenza in ospedale. La Polizia è riuscita a intervenire tempestivamente per recuperare gli elementi utili alle indagini. Sono state infatti già recuperate le forbici e alcuni indumenti dell’aggressore.

Aggredito con delle forbici: morto in strada a Roma

Aggressione nella notte a Roma. Un uomo è stato ferito ed è morto in strada tra via di Torpignattara e via Baracca.

La vittima, un quarantaquattrenne di nazionalità marocchina, è stata colpita al torace con un paio di forbici. L’aggressione sarebbe avvenuta di fronte alla fidanzata dell’uomo, una trentunenne italiana che è stata ascoltata dalla Polizia Locale per raccogliere la testimonianza.

Non è l’unica testimone, infatti, anche se l’aggressione è avvenuta intorno alle 22:50, trattandosi di un venerdì la strada era trafficata e l’aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una lite che aveva attirato l’attenzione.

Killer in fuga

Dalle prime informazioni raccolte dalla Squadra Mobile, subito dopo l’aggressione, il killer sarebbe scappato e avrebbe cercato di nascondere lungo la strada oggetti che lo collegassero all’omicidio appena avvenuto.

La Polizia Locale ha pattugliato il territorio, ascoltato dei passanti e trovato l’arma del delitto e gli abiti dell’aggressore.

Gli agenti infatti sono riusciti a individuare gli indumenti abbandonati con tracce di sangue e l’arma utilizzata per l’aggressione: si tratta di un paio di forbici da cucina con la lama di circa 20 cm. Si trovavano all’interno di un’aiuola tra via di Torpignattara e via Francesco Baracca.

Cosa è successo?

Da quello che gli inquirenti sono riusciti a ricostruire fino a questo momento, l’aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 22:50 di venerdì 13 novembre al culmine di una lite.

Non è chiaro di cosa stessero discutendo i due uomini, ma la natura dello scontro è stata acquisita grazie alla testimonianza della fidanzata della vittima.

Le dichiarazioni, la descrizione dell’aggressore in fuga e gli elementi riscontrati sul luogo dell’evento sono stati messi a disposizione della Sezione Omicidi della Squadra Mobile della Questura di Roma, che è titolare delle indagini. Spetterà a loro ricostruire la dinamica dei fatti e soprattutto trovare il responsabile.