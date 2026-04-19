Omicidio di Gabriele Vaccaro nel parcheggio a Pavia, 25enne ucciso a coltellate nella lite dopo la serata

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Omicidio nella notte a Pavia: un ragazzo di 25 anni, Gabriele Vaccaro, è stato ucciso a coltellate al culmine di una lite scoppiata in un parcheggio a pochi passi dal centro storico. Il giovane, un operaio di origini siciliane residente in città da anni e impiegato a Stradella, è morto dopo il trasporto in ospedale.

Omicidio a Pavia, morto un giovane di 25 anni

L’aggressione è avvenuta intorno alle 3:30 nella zona di sosta dell’ex area Cattaneo, vicino alla basilica di San Pietro in Ciel d’Oro.

Gabriele Vaccaro, originario di Favara nell’Agrigentino, aveva trascorso la serata in un locale con alcuni amici e stava tornando all’auto parcheggiata quando il gruppo si è imbattuto in altri giovani.

ANSA

Secondo la ricostruzione pubblicata dal quotidiano La Repubblica, fra i due gruppi sarebbero iniziate provocazioni e parole grosse. Durante la colluttazione, uno degli aggressori ha estratto un coltello e ha colpito il 25enne al collo, infliggendogli una ferita risultata fatale.

In un primo momento gli amici del giovane non avrebbero compreso la gravità della situazione: il quotidiano Il Giorno scrive che gli amici del 25enne non avrebbero chiamato subito i soccorsi, ma avrebbero caricato in auto l’amico per medicarlo in casa. E solo dopo essersi resi conto dell’entità della ferita avrebbero chiesto l’intervento dei soccorsi.

Il 25enne è stato poi trasportato al Policlinico San Matteo di Pavia, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico, ma è deceduto poco dopo a causa del dissanguamento.

Un altro ragazzo della stessa compagnia del 25enne sarebbe rimasto ferito, ma non è in pericolo di vita.

Le indagini

A terra sul luogo dell’aggressione sono rimaste copiose tracce di sangue. Gli agenti della squadra mobile della questura di Pavia stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e identificare i responsabili, che si sono dati alla fuga subito dopo l’accoltellamento. Il Giorno scrive che il gruppo di aggressori potrebbe essere di origine straniera. Il dettaglio è riportato anche da Repubblica.

Fondamentali per le indagini saranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area, già acquisite dagli investigatori. Gli investigatori hanno inoltre proceduto a raccogliere la versione degli amici del 25enne.

Quale movente

Si cerca di ricostruire il movente dell’aggressione per capire se si sia trattato di un regolamento di conti, di un tentativo di rapina degenerato nel sangue o del gesto scellerato di un gruppo di sbandati.

Il cordoglio del Consiglio comunale di Favara

Appresa la notizia con sgomento, il Consiglio comunale di Favara ha espresso cordoglio per la morte del giovane Gabriele Vaccaro.

Così è stato espresso in una nota del Presidente del Consiglio comunale e dell’intera Assise: “L’intera comunità di Favara è sotto shock. Non ci sono parole per descrivere il dolore di fronte a una vita spezzata così brutalmente mentre si trovava lontano da casa per inseguire il proprio futuro e onorare il proprio impegno lavorativo. In questo momento di incommensurabile sofferenza, il Consiglio Comunale si stringe con un abbraccio fraterno alla famiglia Vaccaro”.

E ancora: “A loro va la nostra vicinanza e il sostegno dell’intera città, certi di interpretare il sentimento di profonda tristezza che in queste ore unisce ogni singolo cittadino. Confidiamo nel lavoro della Magistratura e delle Forze dell’Ordine affinché sia fatta piena luce su questo brutale assassinio e la giustizia possa compiere il suo corso nel più breve tempo possibile”.

Il cordoglio della scuola di calcio di Favara

Cordiglio è stato espresso via social anche dalla FavaraAcademy Calcio: