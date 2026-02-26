Omicidio di un commercialista in via Grande a Livorno, killer fermato dopo aver tentato la fuga

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un commercialista di 56 anni è stato ucciso a coltellate a Livorno nel suo studio in via Grande, nel centro della città toscana. Il presunto responsabile dell’omicidio è stato individuato nonostante abbia tentato la fuga subito dopo aver accoltellato il 56enne. In corso le indagini per capire la dinamica esatta e il movente

Ucciso commercialista in pieno centro a Livorno

Nel tardo pomeriggio del 26 febbraio un commercialista di 56 anni è stato ucciso nel suo studio a Livorno, in via Grande, nel centro della città toscana.

Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, il 56enne sarebbe stato accoltellato due volte da una persona che si sarebbe poi data alla fuga.

Alcuni testimoni avrebbero visto un uomo incappucciato scappare dall’edificio dove è avvenuto l’omicidio, in direzione del porto. Ed è proprio in quella zona che, poco dopo, la polizia ha arrestato una persona accusata del delitto.

Il testimone che ha visto il fuggitivo

Il quotidiano locale Il Tirreno ha rintracciato la persona che ha visto fuggire un uomo dal palazzo in cui è stato ucciso il commercialista.

Il testimone racconta di averlo visto scendere le scale del palazzo di corsa, con un cappuccio in testa. In un primo momento, racconta di aver pensato che si potesse trattare di un ladro. Pochi attimi dopo avrebbe saputo dell’omicidio.

Stava correndo, aveva il cappuccio sulla testa. Era un uomo, ma non sarei in grado di riconoscerlo. Stava perdendo l’imbottitura del cappuccio.

Dopo essere uscito dal palazzo, l’uomo si sarebbe diretto verso il porto, dove sarebbe poi stato fermato dalla polizia.

Le indagini della polizia

A condurre le indagini sull’omicidio di Livorno è il pubblico ministero Niccolò Volpe. La polizia ha iniziato a indagare raccogliendo le testimonianze e le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

Sul posto, prima della polizia, erano arrivati anche i soccorsi del 118 e dei volontari della Svs, che però non hanno potuto fare niente per salvare la vittima, ormai in arresto cardiaco a causa delle ferite ricevute.