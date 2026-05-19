NOTIZIE
Temi Caldi:

Omicidio Isak Andic fondatore di Mango, arrestato il figlio Jonathan: la polizia non crede all'incidente

Il figlio Jonathan di Isak Andic, fondatore del brand Mango, morto nel dicembre 2024 durante un'escursione, è stato arrestato: è accusato di omicidio

Pubblicato: Aggiornato:

stefano d'alessio

Stefano D'Alessio

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il figlio Jonathan di Isak Andic, fondatore del celebre marchio di moda spagnolo Mango, morto nel dicembre 2024 durante un’escursione, è stato arrestato con l’accusa di omicidio. La polizia non crede alla tesi dell’incidente: secondo Jonathan Andic il padre sarebbe precipitato accidentalmente.

Arrestato per omicidio il figlio di Isak Andic

Isak Andic è morto il 14 dicembre del 2024, durante un’escursione in montagna a Montserrat in Catalogna. Il figlio Jonathan, che era con lui, ha riferito che il padre sarebbe precipitato accidentalmente.

Nella giornata di martedì 19 maggio, però, i Mossos d’Esquadra, la polizia catalana, lo hanno arrestato con l’accusa di omicidio. Come riportato da ANSA, il figlio maggiore di Isak Andic è stato trasferito al tribunale di Martorell per un nuovo interrogatorio.

omicidio Isak Andic fondatore Mango arrestato figlio JonathanANSA
Isak Andic, fondatore del famoso brand di moda spagnolo Mango, è morto il 14 dicembre 2024 durante un'escursione in montagna a Montserrat in Catalogna: il figlio è accusato di omicidio.

La prima ricostruzione sulla morte di Isak Andic

In base alla prima ricostruzione dei fatti, si riteneva che Isak Andic fosse caduto accidentalmente in un burrone nei pressi delle grotte di Salnitre, località celebre per le forme organiche da cui Antoni Gaudí ha tratto ispirazione, davanti agli occhi del figlio Jonathan, impotente.

Col passare dei mesi, però, si è fatta strada un’altra pista sulla morte del fondatore del famoso brand di moda spagnolo Mango, ritenuto l’uomo più ricco della Catalogna e tra i più facoltosi di tutta la Spagna, con un patrimonio stimato pari a 4,5 miliardi di euro.

L’iscrizione nel registro degli indagati di Jonathan Andic

Una prima svolta nel caso della morte di Isak Andic era arrivata nell’ottobre 2025, quando è divenuta di dominio pubblico la notizia delle indagini sul figlio maggiore del fondatore di Mango, Jonathan, per l’omicidio del padre.

Le indagini sulla morte di Isak Andic avrebbero portato alla luce l’incongruenza di alcune dichiarazioni fornite dal figlio Jonathan sul presunto incidente.

A pesare sui sospetti ci sarebbe anche la testimonianza di Estefanía Knuth, socia dell’imprenditore, che avrebbe rivelato agli investigatori che tra padre e figlio non correva buon sangue.

In quel momento, i portavoci della famiglia Andic si erano rifiutati di commentare la notizia, assicurando però la loro piena collaborazione alle autorità.

Isak Andic mango omicidio figlio arrestato ANSA

Leggi anche

Enel

Ultime Notizie

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo