Omicidio Isak Andic fondatore di Mango, arrestato il figlio Jonathan: la polizia non crede all'incidente
Il figlio Jonathan di Isak Andic, fondatore del brand Mango, morto nel dicembre 2024 durante un'escursione, è stato arrestato: è accusato di omicidio
Il figlio Jonathan di Isak Andic, fondatore del celebre marchio di moda spagnolo Mango, morto nel dicembre 2024 durante un’escursione, è stato arrestato con l’accusa di omicidio. La polizia non crede alla tesi dell’incidente: secondo Jonathan Andic il padre sarebbe precipitato accidentalmente.
- Arrestato per omicidio il figlio di Isak Andic
- La prima ricostruzione sulla morte di Isak Andic
- L'iscrizione nel registro degli indagati di Jonathan Andic
Arrestato per omicidio il figlio di Isak Andic
Isak Andic è morto il 14 dicembre del 2024, durante un’escursione in montagna a Montserrat in Catalogna. Il figlio Jonathan, che era con lui, ha riferito che il padre sarebbe precipitato accidentalmente.
Nella giornata di martedì 19 maggio, però, i Mossos d’Esquadra, la polizia catalana, lo hanno arrestato con l’accusa di omicidio. Come riportato da ANSA, il figlio maggiore di Isak Andic è stato trasferito al tribunale di Martorell per un nuovo interrogatorio.
La prima ricostruzione sulla morte di Isak Andic
In base alla prima ricostruzione dei fatti, si riteneva che Isak Andic fosse caduto accidentalmente in un burrone nei pressi delle grotte di Salnitre, località celebre per le forme organiche da cui Antoni Gaudí ha tratto ispirazione, davanti agli occhi del figlio Jonathan, impotente.
Col passare dei mesi, però, si è fatta strada un’altra pista sulla morte del fondatore del famoso brand di moda spagnolo Mango, ritenuto l’uomo più ricco della Catalogna e tra i più facoltosi di tutta la Spagna, con un patrimonio stimato pari a 4,5 miliardi di euro.
L’iscrizione nel registro degli indagati di Jonathan Andic
Una prima svolta nel caso della morte di Isak Andic era arrivata nell’ottobre 2025, quando è divenuta di dominio pubblico la notizia delle indagini sul figlio maggiore del fondatore di Mango, Jonathan, per l’omicidio del padre.
Le indagini sulla morte di Isak Andic avrebbero portato alla luce l’incongruenza di alcune dichiarazioni fornite dal figlio Jonathan sul presunto incidente.
A pesare sui sospetti ci sarebbe anche la testimonianza di Estefanía Knuth, socia dell’imprenditore, che avrebbe rivelato agli investigatori che tra padre e figlio non correva buon sangue.
In quel momento, i portavoci della famiglia Andic si erano rifiutati di commentare la notizia, assicurando però la loro piena collaborazione alle autorità.