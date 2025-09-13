Omicidio Kirk, come viveva il presunto assassino Tyler Robinson fra "Bella ciao", politica, videogiochi e meme

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Con il passare delle ore emergono nuovi dettagli su Tyler Robinson, il presunto assassino di Charlie Kirk, influente attivista conservatore e volto del movimento Maga. Il 22enne sarebbe un ragazzo timido, appassionato di videogiochi, immerso nel mondo dei meme e dei forum online. Un giovane che a scuola eccelleva, con una borsa di studio universitaria in tasca, ma che ha interrotto gli studi per sparire in una vita sempre più isolata.

Chi è Tyler Robinson

Secondo quanto ricostruito dalla Cnn e dal Washington Post, Robinson viveva tra il mondo reale, nel quale sembrava perfettamente inserito, e quello digitale popolato da politica, cultura pop, meme e simboli presi a prestito dai videogiochi, in maniera non dissimile da quella di milioni di giovani in tutto il mondo.

Nato e cresciuto in un sobborgo dello Utah, Robinson era considerato uno studente modello: voti alti, un carattere riservato ma rispettoso, tanto da ottenere una borsa di studio quadriennale alla Utah State University.

Charlie Kirk

Ma il percorso accademico si è interrotto bruscamente: dopo un solo semestre, il ragazzo ha chiesto un’aspettativa e non ha più fatto ritorno agli studi.

Perché “Bella ciao” su un proiettile

Cosa sia accaduto in quegli anni resta ora uno degli interrogativi principali per gli investigatori. Secondo amici e vicini, come riportano i media americani, Tyler Robinson non aveva mai mostrato comportamenti violenti o segni di radicalizzazione.

Quando gli agenti hanno recuperato l’arma usata per l’attentato hanno trovato una serie di frasi incise sui bossoli: slogan antifascisti come “Bella ciao” e “Prendi questo, fascista”, ma anche battute prese dai meme.

Tyler Robinson ha fatto allusioni a videogiochi come gli sparatutto Helldivers 2 o Far Cry: in particolare, in un titolo della serie Far Cry è contenuto un riferimento a “Bella ciao”.

Gli investigatori stanno cercando di capire se Tyler Robinson sia stato animato da un reale movente politico o se la sua sia stata l’esplosione mentale di un esaltato.

Sulle pallottole non ci sarebbero stati, invece, slogan in favore del mondo transgender. La puntualizzazione arriva dall’Fbi e smentisce precedenti informazioni.

Una famiglia di mormoni praticanti e benvoluti

Il contesto familiare racconta la storia di una ordinaria normalità: i Robinson sono noti fra i vicini come una famiglia unita, attiva nella chiesa mormone e disponibile con tutti.

Il padre è un imprenditore nel settore dell’arredamento, la madre un’assistente sociale. Una famiglia descritta come “comprensiva e amorevole” da chi li conosceva.

Un vicino ha ricordato Tyler come un ragazzo intelligente, educato, mai nei guai. La sua stessa comunità fatica a credere alle accuse: “Impossibile”, ha detto una vicina intervistata dalla Cbs, “non era quel tipo di persona”.

Videogiochi, meme e politica

Durante gli anni del liceo, Robinson passava molto tempo con un gruppo di amici davanti ai videogiochi. “Era introverso, ma divertente. Faceva scherzi, non parlava di armi o politica”, ha raccontato un ex compagno di scuola al Washington Post.

Eppure online emergeva un lato diverso. Nei messaggi su Discord, il giovane aveva parlato di un fucile nascosto in un cespuglio e persino delle incisioni sui proiettili.

La confessione al padre e l’arresto

La svolta è arrivata in famiglia. Il padre, vedendo le immagini diffuse dalle autorità, ha riconosciuto il figlio e lo ha affrontato. Il giovane Robinson avrebbe ammesso il crimine, ma respinto l’idea di consegnarsi: “Preferirei suicidarmi piuttosto che costituirmi”, avrebbe detto, secondo fonti di polizia.

Convinto dal padre a parlare con un pastore, il 22enne ha confessato tutto e poche ore dopo è stato arrestato dall’Fbi.

Il podcast di Kirk in onda con una sedia vuota

L’ultimo episodio di The Charlie Kirk Show, il podcast di Charlie Kirk, è andato in onda con una sedia vuota.

“Charlie vorrebbe che fossimo qui”, ha detto il produttore Andrew Kolvet. “E naturalmente abbiamo lasciato la sua sedia vuota perché nessuno vi si sederà mai più”.