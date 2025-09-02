Omicidio Liliana Resinovich, botta e risposta tra Sebastiano Visintin e Claudio Sterpin: "Sapremo la verità"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Presto sapremo la verità”, lo dice con lo sguardo fermo e il tono sicuro Claudio Sterpin, intervistato sull’omicidio di Liliana Resinovich. A proposito di Sebastiano Visintin, Sterpin si dice convinto che sia a conoscenza di cosa sia successo alla 63enne uccisa a Trieste e rinvenuta cadavere due settimane dopo la scomparsa. Per la morte della moglie, nel 2025, Visintin è stato iscritto nel registro degli indagati.

Lo sfogo di Sebastiano Visintin

Ascoltato dai microfoni di Dentro la Notizia, il nuovo format di inchiesta condotto da Gianluigi Nuzzi, Sebastiano Visintin parla dall’interno della sua auto. “Sto vivendo un dramma da tre anni e mezzo”, dice il marito di Liliana Resinovich.

La calma di Visintin incuriosisce l’inviato, che gli fa notare che nonostante le indagini sulla Procura il 67enne appare sereno. Visintin risponde: “Io non ho nulla a che fare con la morte di Liliana”.

“Tutti cerchiamo delle risposte, tutti vorremmo delle risposte ma probabilmente queste risposte non le sapremo mai“, conclude Visintin quasi rassegnato.

Parole, le sue, che trovano una netta opposizione in quelle di Claudio Sterpin, che nel corso della stessa puntata di Dentro la Notizia non nasconde i suoi sospetti.

Le nuove dichiarazioni di Claudio Sterpin

In collegamento dalla sua abitazione, Claudio Sterpin – noto in questa vicenda come l’amico speciale della vittima, con cui Liliana Resinovich probabilmente aveva una relazione extraconiugale – sostiene l’esatto contrario: “Presto sapremo la verità“.

Una certezza che collide con il “mai” pronunciato con altrettanta sicurezza da Visintin durante l’intervista. Secondo Sterpin, la teoria del suicidio – poi smentita dalla seconda autopsia sul corpo della donna – potrebbe essere stata un depistaggio.

Sterpin si rivolge quindi direttamente a Visintin, che “vive un momento di debolezza” e potrebbe essere spinto a dire la verità – quella imminente a cui l’amico speciale di Lilly si riferiva in apertura. “Sarebbe sufficiente che dicesse: ‘Liliana è stata uccisa da…'”, lasciando la frase in sospeso. Dunque secondo Sterpin l’assassino non sarebbe il marito della vittima? “Io non ho certezze che sia stato Sebastiano a uccidere Liliana. Non lo vedo come un assassino“.

L’omicidio di Liliana Resinovich

I fatti risalgono al 14 dicembre 2021. Quella mattina Liliana Resinovich, 63 anni, era uscita di casa e non vi aveva più fatto ritorno. Dopo due settimane di ricerche, il corpo fu ritrovato senza vita il 5 gennaio 2022, avvolto in due sacchi neri dell’immondizia e abbandonato nel boschetto antistante l’ex ospedale psichiatrico di Trieste.

La prima inchiesta era stata archiviata come suicidio, ma la famiglia della donna aveva ripetutamente chiesto la riapertura delle indagini, rifiutando questa ipotesi. Nel 2025, grazie a nuovi elementi, il caso è stato riclassificato come omicidio dopo che una seconda autopsia ha rivelato lesioni incompatibili con un gesto volontario

In primavera, nel mese di aprile, Sebastiano Visintin è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Trieste.