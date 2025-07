Omicidio Liliana Resinovich, Claudio Sterpin attacca Sebastiano Visintin: "A lui conviene dimostrare suicidio"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Claudio Sterpin è tornato a parlare dell’omicidio di Liliana Resinovich, attaccando nuovamente il marito della donna Sebastiano Visintin. Il suicidio, che dalle ricostruzioni risulta sempre più inverosimile, sarebbe secondo Sterpin il risultato che Visintin spera che le indagini raggiungano.

Sterpin contro Visintin: “Gli conviene dimostrare il suicidio”

Parlando alla trasmissione Morning News di Canale 5, l’amante di Liliana Resinovich, Claudio Sterpin, ha accusato duramente il marito della donna Sebastiano Visintin, al momento indagato per il suo omicidio:

A lui conviene senz’altro dimostrare che Liliana si è suicidata, perché così tutto finisce. Liliana, purtroppo per lei e per tutti, è stata vittima di una messa in scena studiata da tempo da più persone. Questa è una cosa premeditata.

Sterpin ha poi proseguito: “Doveva succedere quel giorno perché era l’ultimo che Liliana passava in casa. Lei doveva scomparire e in quella maniera, in modo che io fossi implicato. Invece noi parlavamo almeno da un paio di mesi del nostro futuro. Lei non vedeva l’ora di andarsene da casa e raccontare a tutti di noi”.

Perché Visintin non convince Sterpin

L’attacco di Sterpin è arrivato dopo che l’uomo ha spiegato di non fidarsi di ciò che dice Visintin, fin da quando Liliana Resinovich è scomparsa:

Dal dicembre del 2021 non mi convince. C’erano già diverse ipotesi. Lei non poteva suicidarsi e Sebastiano lo sa benissimo. Lui sta recitando una parte e racconta ogni volta un’altra storia.

L’uomo ha poi continuato: “È sbagliato dire che ce l’ho con lui, ce l’ho con quello che dice. Sapeva benissimo della relazione tra me e Liliana e io mi considero un amante. Soprattutto nell’ultimo anno”.

Gli alibi e le indagini sul suicidio

Dopo aver ascoltato una dichiarazione di Visintin, Sterpin è poi tornato sulla questione degli alibi dei due: “Se una persona non vuole esporre un alibi per quel giorno e quelle ore, bisogna chiederlo a lui il motivo. Io non ho bisogno di un alibi, perché ero a casa da ore ad aspettarla, avrò fatto almeno 40 telefonate a cercarla” ha dichiarato.

Che l’ipotesi del suicidio non sia credibile lo ha sostenuto, sempre a Morning News, anche Umberto Brindani, giornalista e direttore del settimanale Gente.

Brindani ha affermato: “È inverosimile il suicidio di una donna che si mette non uno ma due sacchetti della spazzatura in testa, se li lega al collo con un cordino si infila in un sacco nero con le gambe e in un altro mentre sta soffocando dalla testa. Nessuno poteva credere che fosse stato un suicidio, si è perso più di un anno di indagini”.