Omicidio Liliana Resinovich, il mistero della telefonata di Sebastiano Visintin dal suo laboratorio

Aleggia un mistero su una presunta telefonata di Sebastiano Visintin il giorno della morte di Liliana Resinovich che potrebbe riscrivere l’indagine sul presunto omicidio, o suicidio, della donna. C’entra l’alibi del marito della vittima dopo i risultati della perizia dei consulenti del fratello della vigilessa triestina, Sergio Resinovich. Inoltre, emergono ulteriori dettagli dopo l’ultima perquisizione a sorpresa a casa dell’arrotino in pensione.

Il dubbio sull’utilizzo del cellulare

Gli inquirenti si starebbero concentrando su cosa ha fatto Sebastiano Visintin il 14 dicembre 2021, in particolare in quelle tre ore prima di fare un giro in mountain bike filmato da una GoPro.

Si tratta del giorno della scomparsa di Liliana Resinovich e delle ore cruciali per l’alibi del marito della vittima.

ANSA Il marito Sebastiano Visintin assiste alla riesumazione del cadavere di Liliana Resinovich

Il 76enne ha riferito di aver lavorato nel suo laboratorio di Via Donadoni dalle 9.15 fino alle 12.00 per poi partire per la sua gita in bicicletta.

I filmati della telecamera con cui ha ripreso la passeggiata sarebbero stati sequestrati per essere analizzati.

Sebastiano Visintin ha riferito che in quelle tre ore era a lavorare in magazzino in qualità di arrotino.

Secondo quanto riporta il settimanale Giallo, ci sarebbe “qualcosa che non torna” nel racconto del marito della vittima.

Il telefono dell’anziano risulterebbe in quelle ore spento o inattivo, giustificato da quest’ultimo con l’assenza di segnale. I consulenti di Sergio Resinovich, fratello di Liliana, avrebbero analizzato il traffico telefonico del cellulare dell’arrotino.

Il risultato della perizia sarebbe in contrasto con quanto detto da Sebastiano Visintin. Il cellulare non risulterebbe sempre spento o irraggiungibile quando agganciato alla cella telefonica corrispondente alla presenza del dispositivo nel laboratorio di Via Donadoni.

In pratica, secondo Giallo, non sarebbe accertato che il cellulare non prenda quando l’uomo si trova nel magazzino.

Il giallo della telefonata

Il settimanale fornisce ulteriori dettagli. Aveva già parlato di una telefonata fatta sul cellulare di Liliana Resinovich da Sebastiano Visintin il giorno della sua scomparsa.

Il nodo sarebbe legato al fatto che l’uomo avrebbe prima risposto ad una telefonata sul dispositivo della vittima e, seppur cosciente che il cellulare fosse in casa, avrebbe poi fatto comunque una telefonata per cercare la moglie.

Il nuovo elemento risulterebbe sempre in contrasto con il dettaglio del mancato segnale telefonico all’interno del laboratorio. La telefonata in questione sarebbe stata fatta proprio dal magazzino di via Donadoni.

L’obiettivo dell’ultima perquisizione

Ci sarebbe un altro dettaglio a riprova che gli inquirenti starebbero cercando di accertare l’alibi di Sebastiano Visintin.

Durante l’ultima perquisizione, a sorpresa, a casa dell’arrotino avrebbero raccolto elementi per confrontare il consumo medio di energia dei macchinari utilizzati dall’uomo al lavoro.

L’obiettivo sarebbe quello di confrontare un consumo medio con quello del giorno della scomparsa di Liliana Resinovich nelle tre ore precedenti al giro in mountain bike.