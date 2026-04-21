Omicidio Liliana Resinovich, l'amico Fulvio Covalero prima del funerale: "L'ipotesi del suicidio era ridicola"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Nel giorno del secondo funerale di Liliana Resinovich, le indagini sull’omicidio della donna di Trieste non si fermano. Poco prima della cerimonia, voluta dal fratello Sergio, ha parlato Fulvio Covalero, amico di infanzia di Liliana. Covalero ha ribadito di non aver mai creduto all’ipotesi del suicidio, ritenuta la pista principale nei primi mesi di indagini.

A Trieste il secondo funerale di Liliana Resinovich

Il funerale di Liliana Resinovich si è tenuto oggi, lunedì 21 aprile, nel cimitero Sant’Anna di Trieste. Una cerimonia tenuta a porte chiuse, alla quale hanno partecipato poche persone, come voluto dal fratello Sergio.

Oltre a quest’ultimo, era presente la cugina Silvia Radin, mentre il marito di Sebastiano Visintin – attualmente unico indagato per omicidio – non era presente.

ANSA

L’amico Fulvio Covalero: “Giusto indagare per omicidio”

Poco prima della cerimonia Fulvio Covalero, amico di infanzia di Liliana Resinovich, ha parlato ai microfoni della trasmissione Mattino Cinque. Fin dall’inizio Covalero non ha creduto alla pista del suicidio, scartata dai magistrati dopo i primi accertamenti sul corpo della donna.

“Ci credo bene che indaghino per omicidio – ha detto Covalero nella breve intervista – mi pareva evidente che l’ipotesi del suicidio era ridicola e i magistrati l’hanno tenuta in piedi solo all’inizio”. Scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021, Liliana Resinovich è stata trovata cadavere il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico San Giovanni.

Seppellita una prima volta il 26 gennaio, la salma è stata poi riesumata per ulteriori accertamenti a febbraio 2024 per consentire ulteriori accertamenti all’istituto di medicina legale di Milano. Attualmente i magistrati indagano per omicidio.

La spilla indossata da amici e parenti al funerale di Liliana Resinovich

Chi ha partecipato al secondo funerale di Liliana Resinovich ha indossato una spilla bianca con la scritta “Lilly io ci sono”, accompagnata dal disegno di una scarpetta e un cuore, entrambi rossi.

Nel cimitero erano presenti numerosi giornalisti, sia di testate locali e nazionali. Rispetto al primo funerale, oggi le esequie si sono tenute in una zona diversa del cimitero Sant’Anna di Trieste.

Tra le persone presenti c’era anche Gabriella Micheli, vicina di casa di Liliana all’epoca dei fatti. Intervistata dal Quotidiano Nazionale, Micheli ha ribadito di avere “fiducia nella Procura” e si è augurata che “le persone che hanno fatto del male a Lilly si costituiscano”.