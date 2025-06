Omicidio Liliana Resinovich, le rivelazioni della cugina su Sebastiano Visintin: "L'ha picchiata sicuramente"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Dopo l’incidente probatorio di Claudio Sterpin, la cugina di Liliana Resinovich, Silvia Radin, ha parlato a tutto tondo del caso di omicidio, puntando il dito contro il marito Sebastiano Visintin. La cugina è convinta che l’uomo l’abbia picchiata dopo un litigio, sostenendo che la messinscena del suicidio sia opera di più persone.

Liliana Resinovich, parla la cugina

L’intervista a Silvia Radin, cugina di Liliana Resinovich, giunge in un momento cruciale dell’inchiesta sull’omicidio, subito dopo l’incidente probatorio di Claudio Sterpin, l’uomo che Liliana frequentava e che da tempo chiedeva di essere ascoltato formalmente.

Secondo Radin, Sterpin avrebbe confermato con coerenza quanto già dichiarato pubblicamente: ovvero che la donna non avrebbe mai manifestato intenzioni suicide, e che lui riteneva fondamentale essere sentito per chiarire i fatti.

"Claudio è stato lineare, coerente, siamo soddisfatti" ha affermato Radin a "Quarto Grado".

"Non avevamo dubbi, non so cosa gli hanno chiesto ma probabilmente ha risposto quello che ha raccontato fin dal primo momento. Era quello che voleva, che chiedeva da tanto, che chiedevamo tutti noi d’altronde".

L’opinione sull’omicidio

Nelle parole di Silvia Radin emerge inoltre una forte accusa verso il marito della vittima, Sebastiano Visintin, ritenuto ambiguo, provocatorio e, secondo lei, coinvolto almeno in parte nell’aggressione subita da Liliana.

"Qui ci sono più colpevoli, ormai è acclarato che Liliana è stata picchiata, e poi soffocata, e poi messo in scena il suicidio" ha affermato. "Quindi è logico pensare che ci siano più persone".

Nella sua opinione, Sebastiano Visintin si è rivelato un’altra persona rispetto a quella da lei conosciuta. "Si è alzato a Quarto grado per andar via più di una volta" ha ricordato.

"E ieri che Sebastiano era davanti al tribunale? Provocatorio? Anche qualcosa in più" ha sottolineato "se non avesse avuto il suo avvocato vicino sarebbe andata molto peggio".

Radin descrive Sebastiano Visintin come un "mistificatore. Quando veniva qua sembrava un agnellino. Non dava adito a quello che si è fatto vedere in 3 anni di televisione. Io ho sempre detto dal primo giorno che lui l’ha picchiata, sicuramente dopo un furente litigio… e tutto il resto è stato fatto da qualcun altro".