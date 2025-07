Omicidio Liliana Resinovich, nuove rivelazioni di Claudio Sterpin: "Premeditato, doveva accadere quel martedì"

Il caso dell’omicidio di Liliana Resinovich continua a riempirsi di nuove informazioni, ma ancora non si è riusciti a individuare chi abbia ucciso la donna, scomparsa il 14 dicembre 2021 e trovata cadavere 21 giorni dopo. L’amico Claudio Sterpin parla di un terzo uomo con cui, in passato, Resinovich aveva avuto una relazione.

Le rivelazioni di Claudio Sterpin su Liliana Resinovich

Come riporta Morning News, emergono novità sul passato di Liliana Resinovich, in particolare su un farmacista con cui la donna avrebbe avuto una relazione.

“Mi aveva accennato che aveva avuto una simpatia, se non una storia”, ha detto Claudio Sterpin alla trasmissione. Era stato il giudice in fase di incidente probatorio a chiedere all’amico di Liliana delucidazioni su questo misterioso uomo.

Screenshot video Mediaset

Una foto di Claudio Sterpin e Liliana Resinovich fatta vedere nel servizio di Morning News

“Questo uomo dove essere trovato tre anni e mezzo fa, siamo un po’ in ritardo”, ha affermato Sterpin.

L’ipotesi della premeditazione

Gli avvocati del marito di Liliana Resinivich, Sebastiano Visintin, sono tornati sull’ipotesi del suicidio che, secondo loro, non sarebbe ancora da escludere.

Sterpin, a tal proposito, ha spiegato che “l’ipotesi di cui parlano anche gli avvocati corrisponde esattamente al disegno che era stato preparato da qualcuno, non ho idea chi”.

“Lei doveva essersi suicidata e per questo è successo tutti il martedì, era premeditato secondo me da tempo perché, venendo lei in casa mia, io diventavo un punto chiave della sua scomparsa”, è l’ipotesi dell’uomo.

“Dovevano lasciarla entrare in casa mia, così avevano chi lo ha fatto” riferendosi al fatto che se l’avvessero uccisa dopo che Liliana fosse stata a casa di Sterpin, la colpa dell’omicidio sarebbe potuta ricadere su di lui.

“Sono convinto che è stata studiata tutta questa manovra – ha aggiunto – sono convinto che è un fatto premeditato, doveva succedere il martedì perché lei veniva da me. Infatti, ancora adesso, viene tirato in ballo che lei, sconvolta per il fatto di non sapere se rimanere a casa mia e lasciare Sebastiano oppure no, si sarebbe suicidata. Ma se si è suicidata, spiegatemi come e dove. E come l’hanno trovata in quel posto in cui non può essersi suicidata”.

L’avvocato di Claudio Sterpin: “Non si può tornare sull’ipotesi del suicidio”

Sempre a Morning News è intervenuto anche Giuseppe Squitieri, il legale di Claudio Sterpin, che ha evidenziato come non si possa tornare alla tesi del suicidio.

“Ricordo a tutti che, a prescindere dalla bizzarria con cui si sarebbe suicidata, ovvero con due sacchi con un cordino, sicuramente qualcosa di inverosimile – ha spiegato Squitieri – c’è già stato un giudice che, proprio a fronte delle lacune e degli errori della consulenza precedente, aveva ordinato un’altra consulenza”.

Il legale ha concluso sottolineando che “la consulenza della dottoressa Cattaneo e degli altri medici legali, con evidenze scientifiche, contesta minuziosamente la sentenza di prima”.