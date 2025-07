Omicidio Liliana Resinovich, perquisita la casa di Sebastiano Visintin: fari su alcuni macchinari dei coltelli

Proseguono le indagini per fare luce sull’omicidio di Liliana Resinovich. Nelle scorse è scattata una nuova perquisizione a casa di Sebastiano Visintin che è indagato per la morte della moglie. Nell’appartamento di via Verrocchio, chi ha effettuato la perquisizione si è concentrato su tutti i macchinari presenti nell’abitazione e sul materiale in generale usato dall’uomo per l’affilatura dei coltelli.

Omicidio di Liliana Resinovich, perquisita di nuovo la casa di Sebastiano Visintin

A dare notizia della perquisizione è il quotidiano Il Piccolo che rende noto che, durante la perquisizione nella casa di via Verrocchio, è stato svolto anche un approfondimento sul consumo di energia elettrica dei macchinari.

Gli accertamenti sono stati disposti dalla pm Ilaria Iozzi, titolare del fascicolo.

ANSA Sebastiano Visintin e Liliana Resinovich

Durante i primi accertamenti sequestrati oltre 700 coltelli

Una prima perquisizione nell’appartamento di Visintin è stata fatta lo scorso 9 aprile. In quel caso, i poliziotti avevano sequestrato un maglione di colore giallo, un paio di guanti in pile e oltre 700 arnesi tra coltelli, forbici e cesoie.

La Procura riterrebbe necessario effettuare ulteriori verifiche sull’attività di arrotino che Visintin ha riferito di aver svolto la mattina del 14 dicembre 2021 – giorno in cui è scomparsa la moglie – nel laboratorio di via Donadoni, ora non più nella sua disponibilità.

Liliana Resinovich, un mistero lungo più di tre anni

Il cadavere di Liliana Resinovich è stato ritrovato il 5 gennaio 2022 dopo che della donna si erano perse tutte le tracce il 14 dicembre 2021.

Visintin è stato iscritto nel registro degli indagati nei mesi scorsi. Dalle nuove perizie è stato stabilito che Resinovich non si è suicidata, come inizialmente creduto. Qualcuno l’avrebbe uccisa.

Visintin si è sempre professato innocente. Di recente anche avuto uno scontro con Claudio Sterpin, l’amico ‘speciale’ di Liliana che in diverse occasioni ha gettato ombre sul vedovo. L’ultima quella che riguarda un non meglio precisato legame tra la vittima e un suo amico farmacista.

“Stiamo parlando di una donna che per vari motivi non c’è più – ha dichiarato Visintin rispondendo a Sterpin -. Sono passati tre anni e mezzo e non sappiamo che cosa è successo”.

“Una vergogna che si parli di questo farmacista. Non possiamo confondere un’amicizia con un sentimento che è frutto della fantasia di Sterpin”, ha concluso Visintin.