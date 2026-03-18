Omicidio Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin fa il nome della nuova persona indagata per frode processuale

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sebastiano Visintin, che attualmente è indagato per l’omicidio della moglie Liliana Resinovich, ha dichiarato che nel mirino degli inquirenti c’è un nuovo sospettato. Il 74enne ha fatto il nome di Giacomo Molinari, ossia un tecnico che l’11 gennaio 2022 partecipò all’esame autoptico sui resti della donna 63enne, trovata morta la settimana precedente a Trieste.

Omicidio Liliana Resinovich: Sebastiano Visintin rivela il nome del nuovo indagato

“Si tratta del preparatore anatomico, Giacomo Molinari. È lui il nuovo indagato per quella vicenda della vertebra rotta”. Lo ha riferito alla testata Open Sebastiano Visintin.

Molinari sarebbe quindi il nuovo indagato che compare nel fascicolo parallelo per frode processuale. L’uomo, che prese parte all’esame autoptico sulla salma di Resinovich, dichiarò di sua spontanea volontà di aver lesionato il cadavere durante le manovre preparatorie.

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Tale versione è però stata smentita da una perizia specialistica. Ora la Procura nutrirebbe il sospetto che il tecnico possa aver provato a inquinare le prove. Per quella vicenda Molinari era stato querelato per falso dal fratello di Liliana, Sergio Resinovich.

È stata la trasmissione televisiva di Rai3 Chi l’ha visto? la prima a parlare genericamente di un nuovo indagato, precisando che il reato è quello contestato a chi altera “artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone” per “trarre in inganno il giudice” o “il perito nell’esecuzione di una perizia”.

Poi la testata Il Piccolo ha ipotizzato che la persona in questione fosse proprio Molinari, il quale ha spiegato di non aver ricevuto alcuna comunicazione dalle autorità.

La teoria del depistaggio e il giallo sulla vertebra T2

Visintin ha conosciuto Molinari durante l’autopsia, a cui partecipò insieme ai legali. Descrive il tecnico come “una persona un po’ bizzarra, un po’ così, però, sincera”.

“Lui dice che facendo una manovra sul corpo di Liliana ha sentito un crack e di aver causato una lesione”, ha aggiunto il 74enne, in riferimento alla vertebra T2, che per lungo tempo è stata oggetto di svariate congetture.

Secondo i consulenti della famiglia Resinovich, quell’osso era già rotto prima dell’esame autoptico. Un dettaglio non da poco in quanto, se così fosse, sarebbe la prova che Liliana sarebbe stata aggredita.

Il ragionamento è che se Molinari avesse detto una bugia sulla dinamica relativa alla rottura della vertebra, l’accusa di frode processuale diventerebbe il caposaldo di un presunto depistaggio che sarebbe stato messo in atto per tentare di far passare il decesso della 63enne come un suicidio e non come un assassinio.

Visintin su Claudio Sterpin: “Non parlo delle persone che non ci sono più”

“Dopo quasi cinque anni, il dolore fa male, fa male al corpo”, ha detto sempre Visintin, quando gli è stato domandato come sta vivendo in questo. Gli è stato anche chiesto di Claudio Sterpin, l’amico “speciale” di Liliana deceduto lo scorso 14 febbraio. L’86enne aveva più volte attaccato Visintin, lasciando intendere di ritenerlo responsabile della morte della moglie.

“Io delle persone che non ci sono più non vado a parlare, ho rispetto verso di lui, verso la famiglia”, ha tagliato corto Visintin.