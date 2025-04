Omicidio Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin indagato per il delitto: perché è accusato formalmente

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Sebastiano Visintin è formalmente indagato per l’omicidio di sua moglie, Liliana Resinovich, scomparsa il 14 dicembre 2021 e trovata morta il 5 gennaio 2022. Gli esami sul corpo riesumato hanno escluso il suicidio, indicando la responsabilità di terzi. Le forze dell’ordine hanno effettuato una perquisizione nella sua casa.

Liliana Resinovich, indagato il marito

Sebastiano Visintin è quindi ufficialmente sotto inchiesta per l’omicidio di Liliana Resinovich, la moglie 63enne scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita nei giardini dell’ex Opp di Trieste il 5 gennaio sucessivo.

Le verifiche recenti sul corpo oggetto di riesumazione hanno escluso il suicidio, rivelando che la morte non è stata inferta per propria volontà. A dare in anteprima la notizia dell’iscrizione di Sebastiano Visintin nel registro degli indagati per il delitto è stata la trasmissione "Quarto Grado" su Rete 4.

Secondo la trasmissione televisiva, le forze dell’ordine avrebbero effettuato una perquisizione nell’abitazione di Visintin, terminando le operazioni alle 5 del mattino.

La versione di Sebastiano Visintin

Fino a venerdì 11 aprile, Sebastiano Visintin non era mai stato oggetto di indagine. Allo stesso modo, anche Claudio Sterpin, l’amico di Liliana Resinovich che la donna avrebbe dovuto incontrare la mattina della sua scomparsa, non è mai stato indagato.

Visintin aveva raccontato agli investigatori di essersi alzato presto quel giorno per consegnare coltelli in vari negozi, tra cui una pescheria dove la commessa ha dichiarato di non averlo mai visto. Dopo le consegne, avrebbe poi provato una nuova GoPro.

In precedenza Paolo Bevilacqua, il legale di Visintin, aveva sottolineato come, pur non essendo iscritto al registro degli indagati, il suo assistito lo è stato fin dall’inizio del caso sul piano mediatico.

Bevilacqua aveva recentemente dichiarato di auspicarsi un’indagine formale per chiarire la situazione di Visintin, e ridurre quindi la pressione dei media. Allo stesso tempo, per il legale l’iscrizione potrebbe servire per impedire al suo assistito di rilasciare dichiarazioni in televisione, a suo avviso controproducenti.

L’omicidio di Lilly

La causa della morte di Liliana Resinovich è stata determinata come omicidio, secondo la perizia medico-legale recente. La 63enne sarebbe stata strangolata il 14 dicembre 2021, giorno della sua scomparsa: presentava segni di violenza al volto e una vertebra fratturata.

Il suo corpo fu ritrovato il 5 gennaio 2022 nei giardini di Trieste.Sebbene inizialmente si fosse ipotizzato un suicidio, la famiglia e gli amici hanno sempre respinto questa versione, sottolineando l’assenza di motivi per un gesto del genere.

Sebastiano Visintin, marito della donna, ha sempre negato fermamente l’idea che sua moglie si fosse tolta la vita e ha sollevato sospetti soprattutto sull’amico-amante della moglie, Claudio Sterpin.