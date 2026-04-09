Omicidio Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin non potrà cremare il corpo: perché il giudice l'ha vietato

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Sebastiano Visintin non potrà cremare il corpo della moglie Liliana Resinovich. L’uomo dovrà ora attenersi alla nuova legge del 9 marzo 2026 entrata in vigore il giorno 8 aprile, che dispone "modifiche al regolamento di polizia mortuaria" in termini di "disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio", dunque – in quanto indagato – perde il diritto di gestione della salma e specialmente della sua cremazione finché il procedimento sarà in corso. "Aspetteremo quando le cose avranno una fine", ha commentato Visintin a Mattino Cinque.

Sebastiano Visintin non può cremare il corpo della moglie

In collegamento con Mattino Cinque da Trieste Sebastiano Visintin, oggi indagato per l’omicidio della moglie Liliana Resinovich, ha commentato a caldo la nuova legge che dispone novità nel regolamento di polizia mortuaria sulla gestione delle salme delle vittime di omicidio.

Il giudice, attenendosi al codice di procedura penale, ha negato a Visintin la possibilità di cremare il corpo di Liliana Resinovich.

A Federica Panicucci il 67enne riferisce che "aspetteremo che tutte le cose abbiano una fine" e aggiunge che dopo che "il giudice archivierà o mi manderà a giudizio" si impegnerà per chiedere "il nulla osta alla Procura e farò cremare il corpo di Liliana".

In questo momento non è possibile in quanto Visintin risulta indagato per l’omicidio della moglie, e proprio per le nuove disposizioni di legge non può esercitare il diritto di gestione della salma.

La nuova legge sulla gestione delle spoglie delle vittime di omicidio

Come anticipato, stiamo parlando della legge 35 del 9 marzo 2026, che riguarda modifiche "al regolamento di polizia mortuaria (…) in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio".

Nel comma 1a dell’articolo 2 si dispone che "a decorrere dalla data di iscrizione nel registro degli indagati e fino al passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione, al coniuge" o alla parte in un’unione civile, al convivente e più in generale alla persona congiunta alla vittima che risulti indagata "sia precluso l’esercizio di qualsiasi diritto e facoltà in tema di tumulazione, inumazione o cremazione del cadavere riconosciuto dal predetto regolamento".

Il "momento di fragilità emotiva" di Liliana Resinovich

In collegamento con Mattino Cinque è intervenuta anche Anna Maria Casale, consulente della difesa di Sebastiano Visintin, che a favore di telecamera dice che Liliana Resinovich "era una donna che stava attraversando un momento di grande fragilità emotiva".

Ciò, parzialmente, contrasta con quanto ha sempre riferito Visintin sulla moglie, che spesso ha descritto come serena e in pace.

La precisazione sullo zirconio

Infine, perché sono state trovate tracce di zirconio sugli indumenti di Liliana Resinovich? Come ha precisato anche di recente, Visintin spiega che sua moglie aveva le chiavi del suo laboratorio, ma si sente di escludere che quella mattina vi si fosse recata.

"Tante volte Liliana faceva la spesa e passava in studio per lasciarmi le borse, dicendomi di portarle poi a casa. Mi sembra giusto dunque che abbiano trovato zirconio sulle sue scarpe", ha detto a Mattino Cinque.