Omicidio Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin regalò un cellulare a una youtuber: verifiche in corso

Circa un anno dopo la scomparsa di Liliana Resinovich il marito Sebastiano Visintin avrebbe consegnato un cellulare di sua proprietà a una youtuber. È quanto emerge dalla stampa locale sulle indagini per l’omicidio della 63enne, per le quali Visintin è indagato. Il dispositivo è stato sequestrato e verrà sottoposto ad accertamenti.

Il cellulare di Sebastiano Visintin

La notizia è riportata da Il Piccolo e ripreso dal Corriere della Sera. I fatti risalirebbero al novembre 2022, poco più di un anno dopo la scomparsa di Liliana Resinovich e 10 mesi dopo il ritrovamento del suo cadavere nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste.

A novembre – secondo Il Piccolo – Sebastiano Visintin avrebbe regalato un suo telefono a una youtuber. Si trattava di un dispositivo Samsung di proprietà del 67enne.

Il 21 settembre 2023 quel telefono è stato sequestrato dagli inquirenti e il pm Ilaria Iozzi ha disposto accertamenti sul dispositivo.

La Procura di Trieste nei prossimi giorni dovrà verificare se all’interno del cellulare ci siano elementi utili alle indagini.

Il ruolo della youtuber

La youtuber ricevente il telefono di Visintin era stata contattata dalla squadra mobile nel settembre 2023. Agli investigatori aveva riferito di aver conosciuto il 67enne nell’agosto dell’anno precedente per fargli un’intervista di fronte a una pizza. Arrivato il giorno del suo compleanno, la content creator aveva riferito a Visintin che il suo cellulare si era rotto “e lui ha colto l’occasione per regalarmene uno”, riporta Il Piccolo.

Agli investigatori aveva riferito che in un primo momento era convinta che quel dispositivo fosse ricondizionato in quanto si presentava privo di dati, ma mentre guardava un contenuto di un collega youtuber si sarebbe resa conto che si trattava in un telefonino precedentemente in uso a Sebastiano Visintin.

“Ad espressa richiesta se questo cellulare lo avesse in suo utilizzo al momento della scomparsa della moglie, lui mi ha confermato di sì”, ha riferito la donna agli inquirenti nel settembre 2023. E Sebastiano sarebbe stato “evasivo” quando la freelance gli ha chiesto se quel dispositivo fosse stato oggetto di verifiche da parte della polizia.

L’omicidio di Liliana Resinovich

La vicenda ebbe inizio il 14 dicembre 2021, quando Liliana Resinovich scomparve dalla sua abitazione, a Trieste. Il suo corpo fu ritrovato circa venti giorni dopo, il 5 gennaio 2022, avvolto in due sacchi, abbandonato nel boschetto di fronte all’ex ospedale psichiatrico di Trieste.

Nella vicenda emerse la dimensione privata della donna: sposata con Sebastiano Visintin, avrebbe avuto una relazione extraconiugale con Claudio Sterpin, circostanza che il marito ha sempre negato e sminuito. La prima inchiesta fu archiviata come gesto volontario.

Con la comparsa di nuovi elementi, nel 2025 l’inchiesta è stata riaperta e il cadavere di Liliana è stato riesumato. Dalla super perizia effettuata dall’anatomopatologa forense Cristina Cattaneo è emerso uno scenario opposto a quello tracciato dalla prima inchiesta: Liliana Resinovich è stata uccisa. Nel registro degli indagati è stato iscritto il nome del marito, che da sempre si dichiara innocente.