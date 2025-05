Omicidio Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin respinge le accuse: "Sto vivendo un dramma da 3 anni e mezzo"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich e unico indagato per la sua morte, respinge le accuse della Procura di Trieste. “Io non c’entro nulla”, ha dichiarato in un’intervista da Telequattro. Il caso, riaperto con nuove perizie e testimonianze, continua a scuotere Trieste e l’Italia a quasi tre anni e mezzo dai fatti. Il marito della vittima si è sempre professato innocente.

Sebastiano Visintin: “Io non ho ucciso Liliana”

“Io non ho niente a che fare con la morte di Liliana, assolutamente”. Così Sebastiano Visintin si è difeso ai microfoni di Telequattro, intervistato lunedì 26 maggio mentre guidava la sua auto.

“Sono venuto a Trieste nel 1995, è una città meravigliosa”, ha aggiunto. Poi, parlando della sua condizione attuale: “Sto vivendo un dramma da tre anni e mezzo che non auguro a nessuno. Ma come dicevo sempre a Liliana: la vita è bella”.

Fonte foto: ANSA

Sebastiano Visintin e Liliana Resinovich

Alla domanda se si senta già condannato, ha risposto: “No, assolutamente. Vivo alla giornata. Non penso a ieri, non penso a domani. Se ci sarà il processo, io sono qua. Sono a disposizione”.

La linea difensiva sul caso Resinovich

Visintin ha rifiutato di esprimersi apertamente sulle ipotesi investigative: “Non voglio dire se si tratti di omicidio o suicidio, non spetta a me. Ci sono i consulenti, ci sono i miei avvocati”.

E sulla dinamica nel boschetto dell’ex OPP, dove il corpo di Liliana fu ritrovato, ha aggiunto: “Anche su quello preferisco non parlare”.

Sterpin: “Visintin sa chi è stato”

Anche Claudio Sterpin, 83 anni, amico intimo di Liliana con cui lei avrebbe voluto andare a vivere, ha parlato.

“Non credo che sia stato Sebastiano a ucciderla, ma sono convinto che sappia chi è stato. Lui sa tutto: dove è stato tenuto il corpo e chi l’ha portato nel boschetto dell’ex OPP”.

L’accusa della Procura e le nuove testimonianze

La Procura di Trieste ha iscritto Sebastiano Visintin nel registro degli indagati per omicidio volontario.

Nell’atto di imputazione, firmato dalla pm Ilaria Iozzi, si sostiene che l’uomo avrebbe aggredito e ucciso la moglie la mattina del 14 dicembre 2021, nello stesso luogo in cui fu trovata tre settimane dopo.

Nel frattempo, alcuni operatori del parco di San Giovanni avrebbero riferito di aver visto un uomo sospetto con barba bianca e torcia all’alba del 5 gennaio, proprio nella zona in cui fu scoperto il corpo.