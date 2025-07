Omicidio Liliana Resinovich, Sterpin torna sul terzo uomo: "Ho raccontato cose che potevo tenere per me"

Claudio Sterpin torna a parlare del rapporto che lo legava a Liliana Resinovich, facendo delle accuse a Sebastiano Visintin, l’unico indagato per omicidio, e dicendosi pentito di aver rivelato alcuni particolari che, con il senno di poi, ammette che avrebbe anche potuto tenere per sé. Il riferimento è al fantomatico “terzo uomo“, un farmacista per il quale moltissimi anni or sono la donna avrebbe provato una “simpatia”.

Il rapporto di Claudio Sterpin e Liliana Resinovich

Parlando ai microfoni di Pomeriggio Cinque News, Claudio Sterpin è tornato sul suo rapporto con “Lilly”, rievocando un elemento ribadito nel corso dell’ultimo incidente probatorio.

“Io e Liliana, – ha ricordato – quando veniva a casa mia, soprattutto negli ultimissimi tempi, eravamo capaci di stare mezze ore seduti al tavolo del mio soggiorno, io da una parte e lei dall’altra, tenendoci per mano, guardandoci negli occhi e ripetendoci come ragazzini ‘ciao amore’. Punto”.



Il terzo uomo nel caso Resinovich

Durante l’incidente probatorio, i magistrati hanno domandato a Sterpin se fosse a conoscenza di altre relazioni di Liliana.

Come aveva già rievocato precedentemente ai microfoni di Quarto Grado, Sterpin ha parlato di storie ormai passate e dimenticate.

“Non esiste il terzo uomo, punto e basta”, ha detto. “Semplicemente io ho confermato che, relativamente ai discorsi che Liliana mi faceva, non so se esista. Insomma, io non l’ho mai visto, mai conosciuto”.

In sintesi, Liliana Resinovich avrebbe raccontato a Claudio Sterpin di aver avuto un’attrazione per qualcuno, ma molti anni or sono.

“Mi ha raccontato di avere avuto una simpatia per questa persona. Storia vecchissima, roba di forse quarant’anni fa“.

“Allo stesso modo, Liliana mi ha riferito di avere avuto qualche altra simpatia da ragazzina, quando si era ancora ragazzini e si andava a fare le gite domenicali”.

Poi il pentimento per il riferimento a questo fantomatico terzo uomo: “Potevo tenermela, potevo farmi carico del fatto che ho detto certe cose che era meglio che mi fossi tenuto”.

Amore alla luce del sole

Infine un ultimo particolare, relativo al rapporto con Liliana: “Lei non vedeva l’ora che noi tornassimo dalla gita che avevamo in programma – 18, 19 e 20 dicembre – per poter finalmente raccontare a tutti gli amici, i parenti e gli ex colleghi della sua storia con me“.

“Siccome Liliana non può più farlo, lo faccio io per lei. Sono convinto che ovunque lei sia, mi sta ringraziando per aver raccontato la nostra storia”, ha concluso Claudio Sterpin.