Omicidio Liliana Resinovich, Visintin e i 5 hard disk nascosti con foto e video su Claudio Sterpin: la svolta

Nuova svolta nel caso dell’omicidio di Liliana Resinovich. Suo marito, Sebastiano Visintin, indagato per la scomparsa della donna, avrebbe consegnato a un suo amico nel 2021 5 hard disk nei quali c’erano foto e video di lei con l’amante Claudio Sterpin. Un fatto questo che porterebbe dunque a credere come l’uomo da anni spiasse la coniuge.

Pochi giorni dopo la scomparsa di Liliana Resinovich, nel dicembre 2021, suo marito Sebastiano Visintin avrebbe consegnato cinque hard disk a un amico, Pino. Al loro interno foto, immagini e video archiviati in una cartella chiamata “Modigliani”.

Un vero e proprio archivio fotografico, svelato dal programma televisivo “Quarto Grado”, lungo circa 22 anni in cui si appura come l’uomo spiasse sua moglie e l’amante da lungo tempo e che ora potrebbe rivelare nuovi dettagli sulla vicenda.

Le foto con Claudio Sterpin

Il 23 giugno ci sarà l’incidente probatorio quando verrà sentito Claudio Sterpin, ottantaseienne amante di Resinovich: la sua testimonianza verrà cristallizzata in vista di un eventuale processo. E, di sicuro, gli verranno fatte delle domande su quelle foto di cui finora nessuno sapeva.

Esse spaziano su un lunghissimo periodo. Ce ne sono alcune di oltre vent’anni fa e ritraggono Liliana Resinovich con Claudio Sterpin nel 2003 a una manifestazione sportiva. Un’altra è del 1° gennaio 2013 quando Sterpin si tuffa in mare durante il tradizionale tuffo di Capodanno a Barcola (Trieste).

Le immagini insomma testimoniano come Visintin fosse al corrente della relazione dei due, nonostante abbia sempre sostenuto di non conoscere l’uomo e che non vi fosse alcuna storia d’amore tra lui e Liliana. Relazione questa invece confermato dallo stesso Sterpin che aveva raccontato come i due stessero per andare a vivere insieme.

Svolta nelle indagini

Questa nuova scoperta rappresenta dunque una nuova pista, un nuovo possibile spunto investigativo alla ricerca di quello che potrebbe essere il movente dell’assassinio.

Dopo essere svanita nel nulla nel dicembre del 2021, Liliana Resinovich era stata trovata senza vita all’inizio dell’anno successivo. Il caso era stato etichettato fin dall’inizio come un possibile suicidio tanto che suo marito, Sebastiano Visintin, per anni, non era mai stato coinvolto dalle indagini a differenza di quanto credevano invece i familiari di Liliana che lo avevano più volte accusato.

Dopo il rifiuto del gip ad archiviare il caso come suicidio, l’uomo è stato quindi indagato per omicidio e dalla sua casa sono stati sequestrati vari coltelli tra i quali si cerca l’arma del delitto.