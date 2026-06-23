Omicidio Lorenzo Spasiano a Napoli, ucciso sotto casa in via Caprera in zona Miano con un proiettile al torace

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Ancora un omicidio a Napoli: nella notte Lorenzo Spasiano, operaio di 21 anni, è stato ucciso con un colpo di pistola al torace mentre si trovava sotto la propria abitazione in via Caprera, nel quartiere Miano nella periferia nord della città. Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli, dove è morto poco dopo il suo arrivo.

Lorenzo Spasiano ucciso a Napoli

Secondo la ricostruzione, il 21enne sarebbe stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco esploso da distanza ravvicinata da uno sconosciuto che poi si è dato alla fuga.

Lorenzo Spasiano, nato il 25 novembre 2004, stava andando al lavoro quando è stato raggiunto dalla pallottola.

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Sul caso stanno lavorando i carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Stella, intervenuti sul luogo dell’agguato per effettuare i rilievi e raccogliere elementi utili alle indagini. L’obiettivo è ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e identificare il responsabile del delitto.

Le indagini

Il movente dell’omicidio è un enigma: il ragazzo era incensurato e pare non avesse alcun legame con ambienti della malavita.

Si scava dunque nel vissuto del giovane: tra le ipotesi al vaglio figura anche quella di una possibile vendetta personale. Le indagini proseguono e gli inquirenti non escludono alcuna pista.

Omicidi a Napoli

Secondo i dati del Viminale, il 2026 si è aperto all’insegna della violenza a Napoli, confermando un trend: nei soli primi 100 giorni dell’anno si sono verificati 12 feriti per arma da fuoco, 13 feriti per arma da taglio e 6 omicidi.

A fine gennaio, durante la lettura della relazione della presidente della Corte di Appello di Napoli Maria Rosaria Covelli, letta alla cerimonia di apertura dell’anno giudiziario a Castel Capuano, è stato spiegato come a Napoli fra i giovani sia in corso un “abbassamento della soglia di contenimento della violenza” che si traduce nell’uso di coltelli ma anche in un aumento degli omicidi e delle violenze di gruppo.

Confrontando il primo semestre del 2024 con il primo semestre del 2025, si evidenzia l’aumento giudicato “significativo” dei tentati omicidi: +200%. Fatto “che evidenzia l’incidenza di episodi di violenza estrema”.