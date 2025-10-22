Omicidio Luca Sacchi, confermate le condanne di Anastasiya, Marcello De Propris e Paolo Pirino in Cassazione

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

La corte di Cassazione ha confermato tutte le condanne per l’omicidio di Luca Sacchi. Gli ermellini hanno reso definitive le condanne di Paolo Pirino e Marcello De Propris, rispettivamente a 24 e 25 anni come stabilito dall’Appello-bis, e la pena inflitta ad Anastasiya Kylemnyk, fidanzata della vittima all’epoca dei fatti. Nel 2024 è diventata definitiva la condanna a 27 anni di reclusione a carico di Valerio Del Grosso, esecutore materiale dell’omicidio.

Confermate le condanne per Aastasiya, Pirino e De Propris

La notizia è riportata dall’Adnkronos. Mercoledì 22 ottobre la Corte di Cassazione ha confermato le condanne a carco di Paolo Pirino, Marcello De Propris e Anastasiya Kylemnyk, ovvero tutte le persone andate a processo per l’omicidio di Luca Sacchi.

Nel 2024 è diventata definitiva la condanna per Valerio Del Grosso, l’esecutore materiale dell’omicidio, secondo i giudici.

ANSA Il luogo in cui si è consumato l’omicidio di Luca Sacchi. La Cassazione ha confermato le condanne a carico di Anastasiya Kylemnyk, Paolo Pirino e Marcello De Propris

Adnkronos scrive che la Quinta sezione della Cassazione, su richiesta del procuratore generale, ha rigettato il ricorso presentato da Paolo Pirino e Marcello De Propris, condannati rispettivamente a 24 e 25 anni di reclusione nell’Appello bis.

Come anticipato, è stata confermata anche la condanna a carico di Anastasiya Kylemnyk, già condannata a tre anni per violazione della legge sugli stupefacenti.

Cos’è successo il 23 ottobre 2019

I fatti risalgono alla notte tra il 23 e il 24 ottobre 2019 nella zona di Colli Albani. Luca Sacchi, personal trainer di 24 anni, si trovava in compagnia della allora fidanzata Anastasiya Kylemnyk di fronte a un bar non lontano dal parco della Caffarella.

I due avevano appuntamento per acquistare della droga per una cifra di 70mila euro di cui disponeva la ragazza. Sul posto erano arrivati Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, che avevano deciso di rapinare Kylemnyk e portare via sia i soldi che la droga oggetto dello scambio.

L’omicidio di Luca Sacchi

Luca Sacchi aveva reagito, un atteggiamento che i pusher probabilmente non si aspettavano. Per questo motivo il giovane fu raggiunto da un colpo di pistola esploso da Del Grosso. Secondo i giudici a fornire l’arma a Del Grosso sarebbe stato Marcello De Propris.

Del Grosso e Pirino fuggirono a bordo di una Smart a noleggio. Nei giorni successivi agli inquirenti arrivarono elementi che suggerivano una tragedia nata da una rapina finita male, ma le contraddizioni della ragazza e i rilievi effettuati sul posto ridimensionarono completamente le dinamiche del dramma. Del Grosso, ad esempio, fu denunciato dalla sua stessa madre che aveva intuito il suo ruolo nella vicenda. L’arresto era scattato in un hotel di Tor Cervara, dove Valerio si era rifugiato.