Omicidio Luigi Esposito, giornalista "forse bruciato vivo" dopo essere stato picchiato: l'ipotesi macabra

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Non è da escludere che Luca Esposito fosse ancora vivo mentre il suo corpo veniva dato alle fiamme. È quanto viene supportato dopo l’autopsia condotta sul cadavere del giornalista rinvenuto privo di vita, carbonizzato, nella notte del 19 luglio a Contrada Cioffi, a Eboli (Salerno). La Procura indaga per omicidio, ma per avere più certezze saranno necessari gli accertamenti istologici e tossicologici che potrebbero richiedere fino a 60 giorni di tempo.

Luigi Esposito bruciato vivo?

A riportare l’indiscrezione è Il Fatto Quotidiano. L’autopsia condotta il 21 luglio sul corpo di Luigi “Luca” Esposito da parte del medico legale Gabriele Casaburi non ha favorito lo scioglimento dei dubbi sulla condotta omicidiaria che ha cagionato la morte del giornalista.

Uno dei dubbi, ad esempio, riguarda l’ipotesi che la vittima fosse ancora viva mentre il suo corpo veniva dato alle fiamme.

Tuttavia, l’esame autoptico non ha fornito le risposte che gli inquirenti attendevano. Per questo motivo, scrive il Corriere della Sera, il dottor Giuseppe Raimo nominato dalla famiglia come consulente tecnico ha chiesto e ottenuto gli esami istologici e tossicologici.

Questi accertamenti potrebbero estendere le ipotesi e fornire più risposte, ma per i risultati potrebbe essere necessario attendere fino a 60 giorni.

Le indagini sull’omicidio a Eboli

Nel frattempo, in base ai tabulati telefonici e l’ultimo accesso WhatsApp di Esposito prima di trovare la morte, ma anche con un primo match tra i dati e le abitudini del 53enne, gli inquirenti sono stati in grado di formulare le prime ipotesi sui movimenti di quella notte.

Come ricostruisce il Corriere della Sera, Luigi Esposito quella sera potrebbe essere stato ucciso entro la mezzanotte del 18 luglio, in quanto solitamente in quell’ora era solito comunicare con i colleghi per commentare i titoli degli articoli. Accanto al cadavere erano presenti le chiavi dell’auto, con la quale si era spostato senza portare con sé i documenti. All’appello manca anche il suo cellulare. L’ultimo accesso su WhatsApp è stato registrato alle 22:47.

Il giornalista doveva incontrare qualcuno?

Quindi, sempre sulla base dei primi rilievi e dei primi dati oggettivi, intorno alle 23 Esposito avrebbe raggiunto Contrada Cioffi con la sua Lancia Y bianca, immortalata proprio in quell’ora dalle telecamere di videosorveglianza installate sull’area interessata. Avrebbe dunque parcheggiato e chiuso l’auto e avrebbe proseguito a piedi.

L’ipotesi – una delle tante – è che il giornalista stesse raggiungendo qualcuno con cui aveva appuntamento. Quindi il destino infausto: sul corpo, grazie alla Tac total body, sono state rilevate lesioni tipiche di un pestaggio con fratture multiple al bacino, al volto e alle costole.